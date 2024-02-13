Росіяни за допомогою китайських компаній активно обходять санкції Заходу. ЄС вже просто не може спостерігати за цим крізь пальці та вирішив приймати важке рішення.

Безкарно допомагати росіянам не вийде

Європейська комісія готує новий список компаній, проти яких планує вводити торговельні обмеження. Вперше від початку повномасштабного вторгнення до санкційного переліку потрапили компанії з Китаю.

Цікаво Гіг-економіка: що це таке та чому вона швидко захопила світ бізнесу

З початку повномасштабного вторгнення Китай зайняв "нейтральну" позицію, мовляв, закликає всіх до миру. Але водночас саме Пекін став одним з найактивніших постачальників на російський ринок та маршрутом, через який окупанти навчилися обходити санкції.

Європейська комісія більше не збирається закривати очі на діяльність китайських компаній на користь агресора. Саме тому у новому санкційному списку компаній з'явилися представники Китаю.

Раніше НАЗК вніс китайські компанії до переліку міжнародних спонсорів війни. Пекін заявив про можливе "напруження стосунків", однак на цьому все й закінчилося.

Якщо новий санкційний список схвалять країни ЄС, то це вперше з 24 лютого 2022 року у ньому опиняться китайські компанії. Також у переліку є юридичні особи з Гонконгу, Індії, Китаю, Сербії та Туреччини.

Китайські компанії повинні були потрапити у санкційні списки раніше. Однак Пекін почав запевняти, що порушень немає, і за допомогою кількох країн ЄС відтермінував санкції проти свого бізнесу.

Повідомляється, що за санкційний список повинні проголосувати усі члени ЄС, тож ситуація ще може змінитися.