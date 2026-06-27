Витрати ФОПів зростуть: які будуть нові суми та строки сплати ЄСВ у 2027 році

Кабінет Міністрів затвердив основні соціальні показники, які стануть основою для підготовки проєкту Державного бюджету на 2027 рік. Разом зі зростанням доходів зростуть й суми податків, зокрема ЄСВ.

Яким буде ЄСВ у 2027 році

Кабінет Міністрів затвердив основні соціальні показники, які стануть основою для підготовки проєкту Державного бюджету на 2027 рік, пише 7eminar.

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Одним із ключових рішень стало підвищення мінімальної заробітної плати до 9 546 гривень із 1 січня 2027 року. Оскільки розмір єдиного соціального внеску (ЄСВ) напряму залежить від мінімалки, це означає, що для ФОПів обов'язкові платежі також зростуть.

Зараз максимальна база нарахування ЄСВ становить 20 мінімальних заробітних плат. У 2026 році цей механізм не змінювався, тому очікується, що аналогічний підхід застосовуватиметься і в 2027 році.

У такому разі основні показники виглядатимуть так:

мінімальний страховий внесок – 2 100,12 грн на місяць (9 546 гривень × 22%);

максимальний внесок – 190 920 грн (9 546 гривень × 20).

Скільки платитимуть ФОП і які крайні строки

Для фізичних осіб-підприємців мінімальний обов'язковий платіж із ЄСВ у 2027 році може становити 2 100,12 гривень щомісяця:

6 300,36 гривень – за квартал; 25 201,44 гривня – за рік.

Крайні дати сплати ЄСВ 2027 / інфографіка 7eminar

Таким чином, підвищення мінімальної зарплати автоматично тягне за собою збільшення ЄСВ, адже ці платежі прив'язані саме до цього показника. Саме тому ФОПам варто вже зараз враховувати можливе зростання суми внесків, аби спланувати витрати на 2027 рік.

До слова, Уряд схвалив Бюджетну декларацію на 2027 – 2029 роки, яку напередодні представили парламенту. Згідно з розрахунками, мінімальна зарплата зросте на 10,4% у 2027 році, на 8,7% – у 2028 році та на 7,1% – у 2029 році. З 1 січня 2028 року виплата становитиме 10 377 гривень.

У декларації мінфін прогнозує, що у 2027 році Україна знову буде більше запозичувати коштів. Відтак, на кінець 2026 року державний борг очікувано може сягнути 106,1% ВВП, а наступного – до 113% ВВП.