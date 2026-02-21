Пільги для ФОПів: хто може не сплачувати ЄСВ у 2026 році
- ФОПи на загальній та спрощеній системі оподаткування мають сплачувати ЄСВ у 2026 році, але є винятки для пільгових категорій.
- ФОПи, за яких мінімальний страховий внесок щомісяця сплачує роботодавець, звільняються від сплати ЄСВ.
Сплата єдиного соціального внеску в Україні обов'язкова, оскільки саме ці кошти забезпечують нарахування страхового внеску. Однак деякі фізичні особи-підприємці (ФОП) можуть не платити ЄСВ.
Які ФОПи можуть не платити ЄСВ?
ФОПи на загальній та спрощеній системі оподаткування цьогоріч мають сплачувати ЄСВ за законом "Про Державний бюджет на 2026 рік", пише ДПС.
Однак існує низка винятків. Не сплачувати внесок можуть підприємці з числа ФОПів, які належать до пільгових категорій.
Від сплати ЄСВ звільняються:
- ФОПи, за яки платить роботодавець
У такому випадку роботодавець має платити щомісяця сплачувати за робітника мінімальний страховий внесок.
- Пенсіонери та люди з інвалідністю
Мова йде про тих українців, які отримують виплати відповідно до українського законодавства. При цьому важливо, щоб пенсію чи соціальну допомогу виплачувати сами відповідні органи в Україні.
- ФОПи з-поміж військових
Пільги передбачені для мобілізованих, контрактників та військових, які не мають найманих працівників. Від сплати ЄСВ їх звільняють на увесь термін служби.
- ФОПи з окупованих територій
Фізичні особи-підприємці мають бути зареєстровані у районах, які зараз знаходяться під окупацією Росії.
- Полонені ФОПи
Підприємці, які потрапили у російський полон, звільняються від сплати ЄСВ на увесь час неволі та ще протягом 6 місяців після звільнення.
Важливо! Звільнення від сплати ЄСВ для усіх цих категорій діє лише у ті місяці, за які особа може підтвердити свої пільги.
Чи повинен ФОП в декреті сплачувати ЄСВ?
Водночас у 2026 році змінилися правила сплати ЄСВ для ФОПів, які перебувають у декретній відпустці, пише 7eminar.
Це пов'язано з новим порядком державної підтримки сімей з дітьми:
Допомогу при народженні дитини цьогоріч виплачують одноразово у розмірі 50 тисяч гривень.
Допомогу по догляду за дитиною до одного року – щомісяця у розмірі 7 тисяч гривень.
Раніше допомогу при народженні дитини надавали упродовж 3 років. І протягом усього цього періоду жінка-ФОП могла не сплачувати ЄСВ.
Нині ж саме отримання допомоги по догляду за дитиною до одного року дає ФОПу право на звільнення від сплати ЄСВ.
Які ще зміни для підприємців у 2026 році?
У 2026 році для ФОПів першої та другої груп єдиного податку запровадили нові розміри податкових ставок. Про це повідомила Податкова служба, пояснивши, що зміни стосуватимуться як єдиного податку, так і військового збору.
Для підприємців першої групи розмір єдиного податку зріс до 332,80 гривні, тоді як раніше він становив 302,80 гривні. Для ФОП другої групи ставка підвищиться з 1 600 до 1 729,40 гривні.
Окремо зазначається, що з початку 2026 року збільшиться й військовий збір. Для ФОП першої, другої та четвертої груп його розмір становить 864,70 гривні замість 800 гривень.