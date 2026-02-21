Пільги для ФОПів: хто може не сплачувати ЄСВ у 2026 році

Сплата єдиного соціального внеску в Україні обов'язкова, оскільки саме ці кошти забезпечують нарахування страхового внеску. Однак деякі фізичні особи-підприємці (ФОП) можуть не платити ЄСВ.

Які ФОПи можуть не платити ЄСВ?

ФОПи на загальній та спрощеній системі оподаткування цьогоріч мають сплачувати ЄСВ за законом "Про Державний бюджет на 2026 рік", пише ДПС.

Однак існує низка винятків. Не сплачувати внесок можуть підприємці з числа ФОПів, які належать до пільгових категорій.

Від сплати ЄСВ звільняються:

ФОПи, за яки платить роботодавець

У такому випадку роботодавець має платити щомісяця сплачувати за робітника мінімальний страховий внесок.