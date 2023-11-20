ЄС допомагає російській армії: що відомо про торговельні відносини Росії та Європи

Нещодавня знахідка українських оборонців шокувала суспільство. Виявилось, що значна кількість російських військових мають взуття виготовлене з європейських матеріалів.

Звідки у росіян європейська фурнітура

Відповідно до розслідування журналістів, європейські виробники взуття активно співпрацюють з росіянами. А саме з фірмами: "Юнічел", "Фарадей", "Іскож" та "Донобувь".

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У 2022 році підприємство "Фарадей" отримали не менш як 6 замовлень від Міністерства внутрішніх справ Росії на виготовлення взуття. Загальна сума цих угод сягнула 50 мільйонів доларів.

Щоб виготовити чоботи "Фарадей" закупили шкіру і фурнітуру у європейських виробників:

Conceria Cervinia – Італія;

Jakob Keck Chemie – Німеччина;

Salamander Sps – Німеччина.

Цікаво, що "Донобувь" також закуповує матеріали у Salamander Sps. Компанія "Іскож" купила в німецького виробника потужний електрогенератор вартістю 700 тисяч доларів і у іспанського Celme обладнання для виробництва гумової підошви за 400 тисяч доларів.

Загалом російські підприємства придбали у європейських постачальників продукцію протягом 2023 року на суму 4,1 мільйона доларів. Потрібно розуміти, що відповідно до чинного законодавства, виробництва з Європи нічого не порушують. Теперішні санкції ніяк не обмежують закупку росіянами якісних європейськи матеріалів для виготовлення взуття, зокрема шкіри, гуми чи будь-якої фурнітури.