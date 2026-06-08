Заради автовиробників ЄС зробить виняток із санкцій для китайської компанії

Навесні ЄС ухвалив 20-й пакет санкцій проти Росії. До списку обмежень тоді потрапила й китайська компанія Yangzhou Yangjie Electronic Technology, для якої тепер можуть зробити виняток.

Чому дію санкцій можуть призупинити

Відповідний запит зробили європейські автовиробники, що побоюються нового дефіциту мікросхем, адже для виготовлення одного транспортного засобу потрібно до 3 тисяч чипів, які забезпечують роботу всіх систем – від датчиків тиску в шинах до освітлення. Деталі речниця Єврокомісії з питань санкцій Шивон Макгаррі розповіла для "Радіо Свобода" в понеділок, 8 червня.

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Yangzhou Yangjie залишиться в санкційному списку, однак може отримати тимчасовий виняток, аби європейські компанії встигли знайти альтернативи й переукласти контракти.

Ми пропонуємо 9-місячний виняток, адже ця компанія є ключовим постачальником для низки європейських автомобільних компаній, і санкції могли б спричинити серйозні перебої в їхніх ланцюгах постачання чипів,

– сказала речниця Єврокомісії.

Зверніть увагу! Будь-які зміни до санкційного режиму ЄС мають одностайно затвердити всі держави-члени.

Річ у тім, що виробник напівпровідників із Китаю сприяв посиленню військових можливостей Росії. Зокрема, постачав компоненти для дронів і планерних бомб, які окупанти застосовують на полі бою в Україні.

Щоправда, для Financial Times китайський виробник зауважив, що його основна продукція призначена виключно для цивільного використання. Там нібито "не займаються дослідженнями, розробкою чи виробництвом будь-яких військових товарів".

Нагадаємо, раніше в Китаї на включення вітчизняних компаній до 20-го пакета санкцій відреагували гостро, попередивши європейців про можливі "наслідки". У Пекіні заявили про серйозний підрив взаємної довіри та загальної стабільності двосторонніх відносин.