За AliExpress в Європі можна буде розраховуватись після отримання товару

17 січня 2023, 12:23
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Джерело:

The Wall Street Journal

Китайський інтернет гігант до якого входить AliExpress дозволив покупцям у Європі оплачувати покупки на міжнародній платформі електронної комерції лише після отримання своїх товарів. Таким чином у компанії намагаючись підвищити глобальні продажі.

Післяплата за замовлення з AliExpress

16 січня фінтех-компанія Splitit Payments Ltd. заявила, що об'єднується з Alipay Ant Group Co., щоб надати опцію відстрочки платежу клієнтам AliExpress. 

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Нагадаємо, що AliExpress керує інтернет гігант Alibaba за межами Китаю. А оскільки Alibaba Group Holding Ltd. дозволив покупцям у Європі оплачувати покупки на міжнародній платформі електронної комерції лише після отримання своїх товарів, намагаючись підвищити глобальні продажі, то це можливість з'явилась й у клієнтів AliExpress.

У яких країнах буде доступна послуга

  • Спочатку така опція буде доступна покупцям з Німеччини, Іспанії та Франції та може поширитися на інші міжнародні ринки.
  • Функція під назвою "Оплата після доставки" дозволяє окремим особам оплачувати свої товари частинами за допомогою кредитних карток.

Представник AliExpress розповів, що до великих європейських міст, таких як Париж і Мадрид, товар може бути доставлений протягом 10 робочих днів. Для більш віддалених районів Європи час доставки в середньому становить від 15 до 20 днів, додав він.

Компанія також надає гарантію доставки, яка надає певну компенсацію покупцям, якщо їхній товар не буде доставлено вчасно.

Автор: Дар'я Вереньова