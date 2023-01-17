За AliExpress в Європі можна буде розраховуватись після отримання товару

Китайський інтернет гігант до якого входить AliExpress дозволив покупцям у Європі оплачувати покупки на міжнародній платформі електронної комерції лише після отримання своїх товарів. Таким чином у компанії намагаючись підвищити глобальні продажі.

Післяплата за замовлення з AliExpress

16 січня фінтех-компанія Splitit Payments Ltd. заявила, що об'єднується з Alipay Ant Group Co., щоб надати опцію відстрочки платежу клієнтам AliExpress.

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Нагадаємо, що AliExpress керує інтернет гігант Alibaba за межами Китаю. А оскільки Alibaba Group Holding Ltd. дозволив покупцям у Європі оплачувати покупки на міжнародній платформі електронної комерції лише після отримання своїх товарів, намагаючись підвищити глобальні продажі, то це можливість з'явилась й у клієнтів AliExpress.

У яких країнах буде доступна послуга

Спочатку така опція буде доступна покупцям з Німеччини, Іспанії та Франції та може поширитися на інші міжнародні ринки.

Функція під назвою "Оплата після доставки" дозволяє окремим особам оплачувати свої товари частинами за допомогою кредитних карток.

Представник AliExpress розповів, що до великих європейських міст, таких як Париж і Мадрид, товар може бути доставлений протягом 10 робочих днів. Для більш віддалених районів Європи час доставки в середньому становить від 15 до 20 днів, додав він.

Компанія також надає гарантію доставки, яка надає певну компенсацію покупцям, якщо їхній товар не буде доставлено вчасно.