Післяплата за замовлення з AliExpress
16 січня фінтех-компанія Splitit Payments Ltd. заявила, що об'єднується з Alipay Ant Group Co., щоб надати опцію відстрочки платежу клієнтам AliExpress.
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Нагадаємо, що AliExpress керує інтернет гігант Alibaba за межами Китаю. А оскільки Alibaba Group Holding Ltd. дозволив покупцям у Європі оплачувати покупки на міжнародній платформі електронної комерції лише після отримання своїх товарів, намагаючись підвищити глобальні продажі, то це можливість з'явилась й у клієнтів AliExpress.
У яких країнах буде доступна послуга
- Спочатку така опція буде доступна покупцям з Німеччини, Іспанії та Франції та може поширитися на інші міжнародні ринки.
- Функція під назвою "Оплата після доставки" дозволяє окремим особам оплачувати свої товари частинами за допомогою кредитних карток.
Представник AliExpress розповів, що до великих європейських міст, таких як Париж і Мадрид, товар може бути доставлений протягом 10 робочих днів. Для більш віддалених районів Європи час доставки в середньому становить від 15 до 20 днів, додав він.
Компанія також надає гарантію доставки, яка надає певну компенсацію покупцям, якщо їхній товар не буде доставлено вчасно.