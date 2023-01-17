Наложенный платеж за заказ с AliExpress

16 января финтех-компания Splitit Payments Ltd. заявила, что объединяется с Alipay Ant Group Co., чтобы предоставить опцию отсрочки платежа клиентам AliExpress.

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Напомним, что AliExpress управляет интернет-гигантом Alibaba за пределами Китая. А поскольку Alibaba Group Holding Ltd. позволил покупателям в Европе оплачивать покупки на международной платформе электронной коммерции только после получения своих товаров, пытаясь повысить глобальные продажи, так что эта возможность появилась и у клиентов AliExpress.

В каких странах будет доступна услуга

Первоначально такая опция будет доступна покупателям из Германии, Испании и Франции и может распространиться на другие международные рынки.

Функция под названием "Оплата после доставки" позволяет отдельным лицам оплачивать свои товары по частям с помощью кредитных карт.

Представитель AliExpress рассказал, что в крупные европейские города, такие как Париж и Мадрид, товар может быть доставлен в течение 10 рабочих дней. Для более отдаленных районов Европы время доставки в среднем составляет от 15 до 20 дней, добавил он.

Компания также предоставляет гарантию доставки, которая предоставляет определенную компенсацию покупателям, если их товар не будет доставлен в срок.