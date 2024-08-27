Активи колаборанта Сальдо планують приватизувати

Після початку повномасштабної війни, колишній депутат Херсонської міської ради Володимир Сальдо, став частиною окупаційного російського режиму. Через це, його майно буде забране.

Що відомо про приватизацію

Фонд державного майна планує приватизувати 99,8612% статутного капіталу ПрАТ "Каштан". Йдеться про підприємство, що знаходиться на Житомирщині.

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Аукціон з приватизації має відбутись 4 вересня. Раніше ця компанія належала родині Сальдо.

У актив входять акції компанії – 36 948 660 штук, це майже 99,86% від статутного капіталу товариства.

Зверніть увагу! Це підприємств займається видобутком, обробкою та продажем граніту. Сировина добувається з родовища Букинське. Дозвіл на користування цими надрами для компанії буде чинним до 2040 року.

Стартова ціна буде орієнтовно 3,2 мільйона гривень. Це сума без урахування боргу підприємства, який зараз складає 4 мільйонів гривень.

Нагадаємо! Це не перша спроба реалізувати майно Сальдо. Квартири колаборанта у Одесі також пробували продавати, однак це виявилось важче ніж очікувалось.