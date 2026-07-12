ФОП не працює, а борги ростуть: українців попередили про важливу помилку

Українські підприємці, які фактично припинили вести бізнес, але не закрили ФОП офіційно, можуть зіткнутися з неприємностями. Навіть якщо роботи й прибутків немає роками, підприємець формально залишається зареєстрованим і має свої обов’язки.

Чому "сплячий" ФОП краще закрити

Частина підприємців після завершення роботи просто перестає вести ФОП, але не подає заяву про закриття. Тоді такий бізнес продовжує існувати у державних реєстрах, повідомили "Поради юриста".

Фахівці назвали кілька причин, чому не варто залишати ФОП без роботи:

після офіційного закриття не потрібно подавати нульові декларації, за пропуск яких можуть застосовувати штрафи;

припиняється нарахування обов’язкових платежів, зокрема єдиного податку, ЄСВ та військового збору, якщо вони передбачені для конкретного підприємця;

ФОП, який не подає звітність і фактично не працює, може отримати штрафи та пеню.

Тобто просто припинити діяльність недостатньо – необхідно юридично завершити статус підприємця.

Як закрити ФОП через Дію та реєстратора

Наразі припинити підприємницьку діяльність можна онлайн або звернувшись до державного реєстратора, повідомили в Дії.

При цьому не має значення, де саме проживає підприємець. Закрити ФОП можна незалежно від адреси в межах України.

Після подання документів державний реєстратор має протягом 24 годин внести інформацію про припинення роботи до Єдиного державного реєстру. Далі ці дані автоматично передаються до податкової служби, органів статистики та Пенсійного фонду.

Для припинення діяльності онлайн потрібно:

Отримати кваліфікований електронний підпис. Авторизуватися в особистому кабінеті на порталі Дія. Обрати послугу припинення підприємницької діяльності та заповнити онлайн-форму. Перевірити внесені дані та підписати заяву електронним підписом.

Після завершення процедури повідомлення про закриття ФОП з’явиться в особистому кабінеті, а також буде надіслане на електронну пошту.

Таким чином, якщо підприємець більше не планує вести бізнес, залишати ФОП відкритим немає сенсу – це може призвести до зайвих зобов’язань та фінансових ризиків.

До слова, уже зараз український уряд готує чергові зміни для фізичних осіб-підприємців. Реформа, ймовірно, торкнеться другої та третьої груп ФОП спрощеної системи оподаткування.

Реформа не обмежиться лише змінами для підприємців. Міністерство фінансів також працює над законопроєктом щодо оновлення системи адміністрування ПДВ. Реформа проходитиме у два етапи: спочатку вдосконалять механізми контролю та боротьби зі схемами ухилення від сплати ПДВ, а після вступу України до ЄС запроваджуватимуть європейські правила адміністрування цього податку.