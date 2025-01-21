У Дії знову можна автоматично закрити ФОП

На порталі Дія знову доступна послуга закриття ФОП. Підприємці можуть зробити це з мінімальним часом очікування.

Мінімізація людського фактору та економія часу

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на віце-прем'єра, міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова.

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"Якщо ви вирішили змінити діяльність або плануєте масштабуватися, скористайтеся цією послугою. Результат отримуєте миттєво", — зазначив міністр.

Федоров наголосив, що автоматизація процесу закриття ФОП не лише прискорює процедуру, але й усуває вплив людського фактору, що забезпечує більш ефективну взаємодію з сервісом.

Міністр також пообіцяв повідомити про відновлення інших функцій на платформі Дія найближчим часом.

Довідково. У грудні Україна стикнулася з масштабною кібератакою на державні реєстри. Це спричинило тимчасове припинення роботи багатьох сервісів у Дії.