В Україні закрили рекордну за 5 років кількість ФОПів: детальна динаміка по сферах та регіонах

У 2024 році в Україні було закрито майже 210 тисяч фізичних осіб-підприємців (ФОП) — це найвищий показник за останні 5 років. Основними причинами стали економічні труднощі, зміни у податковому законодавстві та міграційні процеси.

Закриття ФОПів: цифри та динаміка

За даними YouControl, кількість закриттів ФОПів у 2024 році зросла на 32% у порівнянні з 2023 роком. Водночас реєстрація нових підприємців скоротилася на 5%. Детальніше про динаміку розповідає 24 Канал.

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Найбільше закриттів припало на жовтень (понад 23,7 тисячі) та грудень (понад 22 тисячі), хоча дані за грудень враховують лише період до 18 грудня через проблеми з реєстрами. Пік активності припав на такі дати:

30 вересня 2024 року – закрито 2,9 тисяч ФОПів (1,4% від загальної кількості за рік);

29 листопада 2024 року – понад 2,3 тисяч (1,1%);

18 грудня 2024 року – також 2,3 тисяч (1,1%).

Галузі з найбільшими закриттями

Найбільше ФОПів припинили свою діяльність у секторах:

Роздрібна торгівля – понад 65 тисяч;

ІТ – майже 39 тисяч;

Сфера послуг – понад 26 тисяч.

Зверніть увагу! Закриття у сфері ІТ зростає особливо інтенсивно: у 2024 році припинили діяльність 38,7 тисяч ФОПів, що на 29% більше, ніж у 2023 році, і на 161% більше, ніж у 2021 році.

Розподіл по регіонах

Найбільше закриттів ФОПів зафіксовано у Києві – понад 27 тисячі підприємців припинили діяльність. Найвищий приріст закриттів у 2024 році порівняно з 2023 роком зафіксовано в:

Полтавській області – зростання на 57,2%;

Кіровоградській області – на 55%;

Вінницькій області – на 45%.



У яких регіонах найчастіше закривали ФОПи / Інфографіка YouControl

Гендерні тенденції

У 2024 році жінки відкривали більше ФОПів, ніж чоловіки (61% проти 39%), але чоловіки частіше закривали бізнес (51% усіх припинених ФОПів).

Причини закриттів

Аналітики YouControl зазначають, що основними причинами закриття ФОПів у 2024 році стали:

реалізація відкладеного попиту на закриття бізнесу після першого року повномасштабної війни;

економічна нестабільність і зміни в податковому законодавстві;

обов'язкова сплата ЄСВ з 2025 року, що зробило невигідним утримання "заморожених ФОПів".

Зростання кількості закриттів ФОПів у 2024 році відображає складну економічну ситуацію, з якою зіткнулися підприємці. Зміни у податковій політиці та нові фінансові зобов’язання продовжують впливати на бізнес-активність, що може призвести до подальшого скорочення кількості підприємців у 2025 році.