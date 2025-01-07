В Украине закрыли рекордное за 5 лет количество ФЛП: детальная динамика по сферам и регионам

В 2024 году в Украине было закрыто почти 210 тысяч физических лиц-предпринимателей (ФЛП) – это самый высокий показатель за последние 5 лет. Основными причинами стали экономические трудности, изменения в налоговом законодательстве и миграционные процессы.

Закрытие ФЛП: цифры и динамика

По данным YouControl, количество закрытий ФЛП в 2024 году выросло на 32% по сравнению с 2023 годом. В то же время регистрация новых предпринимателей сократилась на 5%. Подробнее о динамике рассказывает 24 Канал.

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Больше всего закрытий пришлось на октябрь (более 23,7 тысячи) и декабрь (более 22 тысяч), хотя данные за декабрь учитывают только период до 18 декабря из-за проблем с реестрами. Пик активности пришелся на следующие даты:

30 сентября 2024 года – закрыто 2,9 тысячи ФЛП (1,4% от общего количества за год);

29 ноября 2024 года – более 2,3 тысячи (1,1%);

18 декабря 2024 года – также 2,3 тысячи (1,1%).

Отрасли с наибольшими закрытиями

Больше всего ФЛП прекратили свою деятельность в секторах:

Розничная торговля – более 65 тысяч;

ИТ – почти 39 тысяч;

Сфера услуг – более 26 тысяч.

Обратите внимание! Закрытие в сфере ИТ растет особенно интенсивно: в 2024 году прекратили деятельность 38,7 тысячи ФЛП, что на 29% больше, чем в 2023 году, и на 161% больше, чем в 2021 году.

Распределение по регионам

Больше всего закрытий ФЛП зафиксировано в Киеве – более 27 тысяч предпринимателей прекратили деятельность. Самый высокий прирост закрытий в 2024 году по сравнению с 2023 годом зафиксирован в:

Полтавской области – рост на 57,2%;

Кировоградской области – на 55%;

Винницкой области – на 45%.



В каких регионах чаще всего закрывали ФЛП / Инфографика YouControl

Гендерные тенденции

В 2024 году женщины открывали больше ФЛП, чем мужчины (61% против 39%), но мужчины чаще закрывали бизнес (51% всех прекращенных ФЛП).

Причины закрытий

Аналитики YouControl отмечают, что основными причинами закрытия ФЛП в 2024 году стали:

реализация отложенного спроса на закрытие бизнеса после первого года полномасштабной войны;

экономическая нестабильность и изменения в налоговом законодательстве;

обязательная уплата ЕСВ с 2025 года, что сделало невыгодным содержание "замороженных ФЛП".

Рост количества закрытий ФЛП в 2024 году отражает сложную экономическую ситуацию, с которой столкнулись предприниматели. Изменения в налоговой политике и новые финансовые обязательства продолжают влиять на бизнес-активность, что может привести к дальнейшему сокращению количества предпринимателей в 2025 году.