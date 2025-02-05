Майже весь персонал USAID відправлять у відпустку вже цієї п'ятниці, – CBS

Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) оголосило про масове відкликання співробітників та закриття всіх закордонних місій до п’ятниці. Весь "персонал за прямим наймом" буде відправлений у відпустку, за винятком тих, хто виконує "критично важливі функції, основне керівництво і спеціально призначені програми".

USAID наказало місіям припинити роботу

На офіційному сайті організації у вівторок увечері з'явилась заява, що майже всі співробітники агентства будуть переведені в режим відпустки, інформує 24 Канал. За інформацією CBS News, у вівторок USAID наказало всім своїм закордонним місіям припинити роботу, а персоналу повернутися до США не пізніше п'ятниці.

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Лише співробітники, які виконують критично важливі функції, керівництво агентства та деякі спеціально призначені програми продовжать роботу. Виключення визначить керівництво до 15:00 четверга.

USAID спільно з Держдепартаментом розробляє план повернення персоналу протягом 30 днів. Контракти персональних службових підрядників (PSC) та незалежних підрядників (ISC), які вважатимуться другорядними, будуть припинені,

– ідеться у повідомленні.

Імовірно, агентство розгляне можливість індивідуальних виключень у випадках особистих або сімейних труднощів, мобільності чи питань безпеки.

Закриття офісів та новий курс адміністрації

За даними джерел, співробітники штаб-квартири USAID у Вашингтоні отримали електронні листи з повідомленням про переведення їх у режим оплачуваної відпустки. При цьому вони повинні залишатися доступними для зв'язку у робочий час, але їм заборонено входити до будівель агентства.

Новопризначений заступник адміністратора агентства Піт Мерокко у вівторок провів зустріч із керівництвом Держдепартаменту, на якій вимагав повного повернення співробітників USAID до США до п'ятниці.

Крім того, будівлі USAID у Вашингтоні та передмістях, зокрема у Спрінгфілді та Лісбурзі (штат Вірджинія), також залишаються закритими на цьому тижні.

Що цьому передувало

Закриття USAID стало частиною політики адміністрації президента Дональда Трампа, спрямованої на скорочення федерального уряду. Одним із головних прихильників змін є мільярдер Ілон Маск, який відкрито заявляв про необхідність ліквідації USAID, називаючи агентство "безнадійно неефективним".

Рішення викликало занепокоєння та резонанс. Колишній директор глобальної охорони здоров'я агентства доктор Атіл Гаванде попередив, що ліквідація USAID матиме катастрофічні наслідки. Адже йдеться про працівників, які забезпечують гуманітарну допомогу, лікарів, які допомагають мільйонам людей. Наприклад, 20 мільйонів людей отримують лікування від ВІЛ завдяки програмам USAID, можуть залишитися без медикаментів.

У 2023 фінансовому році USAID отримало понад 40 мільярдів доларів фінансування, що становить менше 1% федерального бюджету. Найбільше коштів було спрямовано на підтримку демократії, гуманітарні та медичні програми, а основними отримувачами допомоги були Україна, Ефіопія та Йорданія.