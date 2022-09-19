В Україні запрацював "Єдиний портал вакансій": деталі ініціативи від Мінекономіки

В Україні 19 вересня розпочав роботу "Єдиний портал вакансій". Сервіс, ініційований Мінекономіки та Держслужбою зайнятості, покликаний допомогти бізнесу та тим українцям, які шукають роботу.

Про запуск ресурсу повідомила міністерка економіки Юлія Свириденко. Вона зауважила, що створення порталу стало можливим завдяки співпраці низки державних відомств з 6 найбільшими українськими сайтами для розміщення та пошуку вакансій.

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Що відомо про "Єдиний портал вакансій"

За словами Свириденко, працевлаштування нині є надзвичайно актуальною проблемою для багатьох українців. Особливо це стосується тих, хто був змушений покинути власні домівки унаслідок бойових дій у своєму регіоні та переїхати.

Водночас бізнес, який через війну змінив локацію, а також підприємства, що відкриваються чи розширюються, зокрема й за допомогою наших грантових програм, потребують робочої сили. Новий інструмент допоможе і роботодавцям, і працівникам, та сприятиме відновленню й подальшому розвитку економіки,

– зауважила міністерка.

Посадовиця також підкреслила, що План відновлення України передбачає створення понад 1,7 мільйона робочих місць протягом наступних років. Тому, за її словами, "Єдиний портал вакансій" буде дуже корисним і у майбутньому.

Зазначимо, що новий портал дозволяє знайти інформацію про роботу відповідно до регіону, сфери чи напрямку зайнятості, а також бажаного рівня заробітної плати. Нові вакансії з'являються на сайті у режимі реального часу й є максимально актуальними.

Додамо, що Мінекономіки та Державна служба зайнятості ініціювали створення порталу ще навесні 2022 року. Наприкінці травня відомства підписали договір про співпрацю та інформаційну взаємодію з такими українськими сервісами: