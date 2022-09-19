Про запуск ресурсу повідомила міністерка економіки Юлія Свириденко. Вона зауважила, що створення порталу стало можливим завдяки співпраці низки державних відомств з 6 найбільшими українськими сайтами для розміщення та пошуку вакансій.

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Що відомо про "Єдиний портал вакансій"

За словами Свириденко, працевлаштування нині є надзвичайно актуальною проблемою для багатьох українців. Особливо це стосується тих, хто був змушений покинути власні домівки унаслідок бойових дій у своєму регіоні та переїхати.

Водночас бізнес, який через війну змінив локацію, а також підприємства, що відкриваються чи розширюються, зокрема й за допомогою наших грантових програм, потребують робочої сили. Новий інструмент допоможе і роботодавцям, і працівникам, та сприятиме відновленню й подальшому розвитку економіки,

– зауважила міністерка.

Посадовиця також підкреслила, що План відновлення України передбачає створення понад 1,7 мільйона робочих місць протягом наступних років. Тому, за її словами, "Єдиний портал вакансій" буде дуже корисним і у майбутньому.

Зазначимо, що новий портал дозволяє знайти інформацію про роботу відповідно до регіону, сфери чи напрямку зайнятості, а також бажаного рівня заробітної плати. Нові вакансії з'являються на сайті у режимі реального часу й є максимально актуальними.

Додамо, що Мінекономіки та Державна служба зайнятості ініціювали створення порталу ще навесні 2022 року. Наприкінці травня відомства підписали договір про співпрацю та інформаційну взаємодію з такими українськими сервісами: