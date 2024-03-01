Zara та інші магазини мережі Inditex повертаються до України, – Financial Times

Після дворічної перерви, у звʼязку з повномасштабною війною в Україні, власник іспанського ритейлера Inditex повідомив орендарів, що почне знову відкривати магазини в Україні. Станеться це на початку квітня.

Inditex повертається до України

В Inditex планують відкрити 50 із понад 80 магазинів. Передбачається, що спочатку відкриють 20 магазинів, зокрема у торгових центрах Києва.

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Ще 34 магазини, які знаходяться у частинах півдня та сходу України, залишатимуться закритими, оскільки український уряд заборонив там комерційну діяльність.

Зауважимо, що Inditex зберіг свої договори оренди з орендодавцями під час закриття магазину, однак на яких умовах невідомо.

Безпека працівників буде пріоритетом

В Inditex наголосили, що приділятимуть пріоритетну увагу безпеці співробітників та клієнтів, тож адаптують фінансові плани до ринкових обставин.

Наразі відомо, що деяких працівників компанії вже відправили до Польщі на навчання, аби підготувати до повернення на роботу

Нагадаємо! Ритейлер Inditex є одним з найбільших у світі холдингів за обсягами продажів та найважливішим світовим ритейлером. У нього входять такі бренди як Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka та інші. До слова, Inditex один з останніх ритейлерів, який повертається в Україну.

Як змінився виторг ритейлерів через війну

У 2023 році Асоціацією роздрібної торгівлі України зʼясувала, що виторг торгових мереж впав з 37 мільярдів доларів до війни у 2021 році до 30 мільярдів доларів 2022 року навіть за інфляції в 26,6%.

Окупація великих територій, грабежі, обстріли мирних міст, постійні повітряні тривоги та відключення електроенергії сильно вдарили по ритейлерах. Проте навіть у найскладніших умовах ритейлерам вдалося адаптуватися,

– йдеться у дослідженні торгової асоціації.

Ритейлер Inditex залишив Росію, продавши близько 500 своїх магазинів групі Daher з Об'єднаних Арабських Еміратів, однак зберіг можливість повернутися до Росії, якщо ситуація зміниться.