Inditex повертається до України

В Inditex планують відкрити 50 із понад 80 магазинів. Передбачається, що спочатку відкриють 20 магазинів, зокрема у торгових центрах Києва.

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Ще 34 магазини, які знаходяться у частинах півдня та сходу України, залишатимуться закритими, оскільки український уряд заборонив там комерційну діяльність.

Зауважимо, що Inditex зберіг свої договори оренди з орендодавцями під час закриття магазину, однак на яких умовах невідомо.

Безпека працівників буде пріоритетом

  • В Inditex наголосили, що приділятимуть пріоритетну увагу безпеці співробітників та клієнтів, тож адаптують фінансові плани до ринкових обставин.
  • Наразі відомо, що деяких працівників компанії вже відправили до Польщі на навчання, аби підготувати до повернення на роботу

Як змінився виторг ритейлерів через війну

У 2023 році Асоціацією роздрібної торгівлі України зʼясувала, що виторг торгових мереж впав з 37 мільярдів доларів до війни у 2021 році до 30 мільярдів доларів 2022 року навіть за інфляції в 26,6%.

Окупація великих територій, грабежі, обстріли мирних міст, постійні повітряні тривоги та відключення електроенергії сильно вдарили по ритейлерах. Проте навіть у найскладніших умовах ритейлерам вдалося адаптуватися,
– йдеться у дослідженні торгової асоціації.