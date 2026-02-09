Zara йде з України: модний гігант розриває договори оренди

Відомий модний бренд Zara поступово може залишити Україну. Компанія Inditex, яка розвиває торгову марку, вже відмовилася від торгових площ у Дніпрі.

Що відомо про Zara у Дніпрі?

Вона офіційно розірвала договори оренди, які мала у торгових центрах "Мост-Сіті" та "Караван", повідомляє NV.

Про це виданню розповіла Лідія Сметана, яка є засновницею бренду одягу One By One. За її словами, ТРЦ звернулися до українських виробників, щоб надати торгівельні площі в оренду, які раніше займали міжнародні бренди.

Керівництво низки ТРЦ зверталось до нас з пропозицією співпраці ще до розірвання їхніх договорів з Inditex,

– пояснила Сметана.

Втім, підприємиця не уточнювала, які самі торгівельні центри пропонували співпрацю українським виробникам.

Що із Zara в Одесі та Харкові?

Питання щодо присутності модної марки Zara в Одесі та Харкові наразі залишається під питанням. Поки що компанія все ще сплачує оренду за торгові площі. Однак фактично роботу магазинів не відновили.

Як зазначає видання, іспанський бренд модного одягу може залишити Україну через війну:

роботу ускладнуюють постійні російські обстріли;

ТРЦ працюють нестабільно;

кількість покупців падає, що робить бізнес збитковим.

Зауважте! Знамениті модні бренди, які входять до складу дистриб'юторської групи Inditex, повернулися в Україну у березні 2024 року, повідомили у Міністерстві закордонних справ України. Тоді офіційно відновили свою роботу такі бренди, як Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka тощо.

Що відомо про Zara?