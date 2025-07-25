Чи реально заробляти на YouTube: як підключити монетизацію

Щоб почати заробляти на YouTube, передусім варто бути творцем якісного та унікального контенту, адже конкуренція досить висока. Водночас можливості все ще значні.

Як підключити монетизацію YouTube?

Як підключити монетизацію YouTube в Україні, які умови діють зараз і як уникнути помилок на старті, розповідає 24 Канал.

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Щоб увімкнути монетизацію через YouTube Partner Program (YPP), ваш канал має відповідати таким критеріям:

1 000 підписників.

4 000 годин перегляду за останні 12 місяців або 10 мільйонів переглядів Shorts за останні 90 днів.

Важливо також підключити двоетапну перевірку, прив'язати Google AdSense та не порушувати правила спільноти.

Зауважте. В останні роки YouTube звертає більше уваги на взаємодію з підписниками (коментарі, спільнота, стріми) і якість контенту, зокрема його оригінальність.

Як підключити монетизацію YouTube в Україні?

Крок 1. Підготуйте канал

Завантажте офіційні відео власного виробництва.

Створіть фірмове оформлення: шапку каналу, опис, фото профілю.

Додайте опис до кожного відео, теги й субтитри.

Крок 2. Активуйте двофакторну авторизацію

Для цього увімкніть 2FA у налаштуваннях Google-акаунта, щоб убезпечити себе й відповідати вимогам YPP.

Крок 3. Накопичте 1 000 підписників і 4 000 годин перегляду

Для швидкого набору аудиторії радимо використовувати Short; публікувати відео регулярно – бажано кілька на тиждень. Працюйте з аудиторією, ставте питання в стрімах, запускайте прем'єри.

Крок 4. Подайте заявку на монетизацію

Перейдіть у YouTube Studio – оберіть пункт Монетизація. Натисніть "Заявка на участь у партнерській програмі". Прийміть умови.

Прив'яжіть або створіть Google AdSense-акаунт. Очікуйте перевірку – зазвичай 1–30 днів.

Порада. Використовуйте Gmail-акаунт з реальною інформацією. Не створюйте AdSense на неіснуючі дані — це порушення політики.

Як отримувати гроші з YouTube в Україні Зараз AdSense підтримує виплати на українські банківські рахунки в гривні. Щоб отримувати гроші додайте банківські реквізити в обліковому записі AdSense. Введіть пінкод, який прийде поштою для підтвердження адреси. Після досягнення порогу (100 доларів) кошти буде автоматично надіслано.

У 2025 році середній CPM для України — 1–3 долари, але англомовні канали заробляють значно більше (5 – 20 доларів за 1 000 переглядів).

Які є альтернативні способи монетизації YouTube в Україні?

Навіть якщо ви ще не набрали 1 000 підписників, можна заробляти на:

Спонсорстві та колабораціях з українськими чи закордонними брендами.

Платних підписках та донатах через Patreon, BuyMeACoffee, або українські сервіси типу Donatello.

Продажі власних товарів чи курсів.

Важливо! Не допускайте поширених помилок. Зокрема, не купуйте перегляди або підписників. Це може призвести до бану. Не використовуйте чужий контент. Навіть з відкритим доступом. І пам'ятайте, що YouTube любить стабільність та регулярність.