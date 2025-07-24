Как подключить монетизацию YouTube?

Как подключить монетизацию YouTube в Украине, какие условия действуют сейчас и как избежать ошибок на старте, рассказывает 24 Канал.

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Чтобы включить монетизацию через YouTube Partner Program (YPP), ваш канал должен соответствовать следующим критериям:

1 000 подписчиков.

4 000 часов просмотра за последние 12 месяцев или 10 миллионов просмотров Shorts за последние 90 дней.

Важно также подключить двухэтапную проверку, привязать Google AdSense и не нарушать правила сообщества.

Обратите внимание. В последние годы YouTube обращает больше внимания на взаимодействие с подписчиками (комментарии, сообщество, стримы) и качество контента, в частности его оригинальность.

Как подключить монетизацию YouTube в Украине?

Шаг 1. Подготовьте канал

Загрузите официальные видео собственного производства.

Создайте фирменное оформление: шапку канала, описание, фото профиля.

Добавьте описание к каждому видео, теги и субтитры.

Шаг 2. Активируйте двухфакторную авторизацию

Для этого включите 2FA в настройках Google-аккаунта, чтобы обезопасить себя и соответствовать требованиям YPP.

Шаг 3. Накопите 1 000 подписчиков и 4 000 часов просмотра

Для быстрого набора аудитории советуем использовать Short; публиковать видео регулярно – желательно несколько в неделю. Работайте с аудиторией, задавайте вопросы в стримах, запускайте премьеры.

Шаг 4. Подайте заявку на монетизацию

Перейдите в YouTube Studio – выберите пункт Монетизация. Нажмите "Заявка на участие в партнерской программе". Примите условия.

Привяжите или создайте Google AdSense-аккаунт. Ожидайте проверку – обычно 1–30 дней.

Совет. Используйте Gmail-аккаунт с реальной информацией. Не создавайте AdSense на несуществующие данные - это нарушение политики.

Как получать деньги с YouTube в Украине Сейчас AdSense поддерживает выплаты на украинские банковские счета в гривне. Чтобы получать деньги добавьте банковские реквизиты в аккаунте AdSense. Введите пинкод, который придет по почте для подтверждения адреса. После достижения порога (100 долларов) средства будут автоматически отправлены.

В 2025 году средний CPM для Украины - 1–3 доллара, но англоязычные каналы зарабатывают значительно больше (5 – 20 долларов за 1 000 просмотров).

Какие есть альтернативные способы монетизации YouTube в Украине?

Даже если вы еще не набрали 1 000 подписчиков, можно зарабатывать на:

Спонсорстве и коллаборациях с украинскими или зарубежными брендами.

Платных подписках и донатах через Patreon, BuyMeACoffee, или украинские сервисы типа Donatello.

Продажи собственных товаров или курсов.

Важно! Не допускайте распространенных ошибок. В частности, не покупайте просмотры или подписчиков. Это может привести к бану. Не используйте чужой контент. Даже с открытым доступом. И помните, что YouTube любит стабильность и регулярность.