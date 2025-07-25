Як підключити монетизацію YouTube?
Як підключити монетизацію YouTube в Україні, які умови діють зараз і як уникнути помилок на старті, розповідає 24 Канал.
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Щоб увімкнути монетизацію через YouTube Partner Program (YPP), ваш канал має відповідати таким критеріям:
- 1 000 підписників.
- 4 000 годин перегляду за останні 12 місяців або 10 мільйонів переглядів Shorts за останні 90 днів.
Важливо також підключити двоетапну перевірку, прив'язати Google AdSense та не порушувати правила спільноти.
Зауважте. В останні роки YouTube звертає більше уваги на взаємодію з підписниками (коментарі, спільнота, стріми) і якість контенту, зокрема його оригінальність.
Як підключити монетизацію YouTube в Україні?
Крок 1. Підготуйте канал
- Завантажте офіційні відео власного виробництва.
- Створіть фірмове оформлення: шапку каналу, опис, фото профілю.
- Додайте опис до кожного відео, теги й субтитри.
Крок 2. Активуйте двофакторну авторизацію
Для цього увімкніть 2FA у налаштуваннях Google-акаунта, щоб убезпечити себе й відповідати вимогам YPP.
Крок 3. Накопичте 1 000 підписників і 4 000 годин перегляду
Для швидкого набору аудиторії радимо використовувати Short; публікувати відео регулярно – бажано кілька на тиждень. Працюйте з аудиторією, ставте питання в стрімах, запускайте прем'єри.
Крок 4. Подайте заявку на монетизацію
Перейдіть у YouTube Studio – оберіть пункт Монетизація. Натисніть "Заявка на участь у партнерській програмі". Прийміть умови.
Прив'яжіть або створіть Google AdSense-акаунт. Очікуйте перевірку – зазвичай 1–30 днів.
Порада. Використовуйте Gmail-акаунт з реальною інформацією. Не створюйте AdSense на неіснуючі дані — це порушення політики.
Як отримувати гроші з YouTube в Україні Зараз AdSense підтримує виплати на українські банківські рахунки в гривні. Щоб отримувати гроші додайте банківські реквізити в обліковому записі AdSense. Введіть пінкод, який прийде поштою для підтвердження адреси. Після досягнення порогу (100 доларів) кошти буде автоматично надіслано.
У 2025 році середній CPM для України — 1–3 долари, але англомовні канали заробляють значно більше (5 – 20 доларів за 1 000 переглядів).
Які є альтернативні способи монетизації YouTube в Україні?
Навіть якщо ви ще не набрали 1 000 підписників, можна заробляти на:
- Спонсорстві та колабораціях з українськими чи закордонними брендами.
- Платних підписках та донатах через Patreon, BuyMeACoffee, або українські сервіси типу Donatello.
- Продажі власних товарів чи курсів.
Важливо! Не допускайте поширених помилок. Зокрема, не купуйте перегляди або підписників. Це може призвести до бану. Не використовуйте чужий контент. Навіть з відкритим доступом. І пам'ятайте, що YouTube любить стабільність та регулярність.
Що зміниться у 2025 році
Уже зараз YouTube тестує оновлену систему монетизації для ШІ-контенту, нові політики щодо захисту авторських прав, і більше прозорості у розподілі доходів із реклами в Shorts. Українським авторам варто готуватися до жорсткіших правил, але й відкривати нові формати: відеоподкасти, стріми, розмовні Shorts