IT-фахівці з бронюванням мають найвищі зарплати: скільки заробляють в галузі

Аналітики визначили, що простежується чітка залежність між статусом бронювання та рівнем зарплати в IT-галузі. Фахівці з бронюванням мають найвищі доходи – до 4 тисяч доларів.

Скільки заробляють в IT-галузі і яку роль відіграє бронювання?

Медіанна зарплата серед заброньованих становить 3 933 доларів, що на 31% вище за середню в галузі 3 000 доларів, повідомляє 24 Канал з посиланням на опитування DOU.ua.

У тих, хто має бронювання на другій неосновній роботі, медіанний дохід теж вищий за середній – 3 800 доларів. Натомість зарплата у людей без бронювання суттєво нижча – 3 200 доларів.

Найнижчий рівень доходу – у фахівців, які не підлягають мобілізації: медіана становить лише 1 700 доларів. Це пояснюється переважно віком: більша частина групи – молоді айтівці до 25 років. Крім того, з віком пов’язані й інші фактори, що впливають на рівень оплати – менший досвід у професії та нижчі посади.

Серед заброньованих фахівців найвищі зарплати – у стартапах: медіана становить 5 250 доларів. Зарплати в аутстафінгових і сервісних компаніях теж вищі за середні серед заброньованих галузі.

Очікувано, що найнижчі доходи мають заброньовані в IT-відділах не-IT компаній і в державних установах. Водночас саме в цих типах компаній рівень бронювання є найвищим.



Скільки заробляють заброньовані / інфографіка DOU.ua

До слова, лише 13% чоловіків в IT мають бронювання від основного роботодавця, ще 4% – з другої неосновної роботи. Майже половина (44%) – взагалі не мають бронювання. Також стало відомо, що:

Відстрочку мають ще 15% опитаних;

24% не підлягають мобілізації з різних причин (основна – вік, також стан здоров’я або вже пройдена служба);

Серед айтівців рівня Lead+ частка заброньованих становить 25%, серед менеджерів – 28%;

Найменше заброньованих серед мідлів (9%) і джунів (3%). Щодо останніх – багато з них ще не підлягають мобілізації за віком.

Що відомо про зарплати в Україні?