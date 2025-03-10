Зарплати нетехнічних фахівців в ІТ – скільки заробляють фахівці HR, Recruiting, Marketing
- Зарплати нетехнічних фахівців в ІТ-сфері різняться за спеціалізаціями: найвища медіанна зарплата у юристів (2415 доларів), найнижча у підтримки та адміністративного персоналу (900-1100 доларів).
- Рівень англійської та розмір компанії впливають на зарплати: вищий рівень англійської пов'язаний з більшими доходами, а невеликі компанії платять менше.
- Нетехнічні фахівці, які працюють за кордоном, отримують вищі зарплати, а жінки становлять 71% цієї категорії спеціалістів.
- Маркетологи, PR-менеджери та інші активно використовують ШІ у своїй роботі, найпоширеніший інструмент – ChatGPT.
Зарплати нетехнічних фахівців в ІТ мають схожий рівень у багатьох напрямках. Найвища медіанна зарплата серед цих спеціальностей – у юристів (2415 доларів), найнижча – у підтримки та адміністративного персоналу (900-1100 доларів).
Маркери високих зарплат
Позитивну динаміку показують зарплати маркетологів, бізнес-девелоперів, PR-менеджерів і технічних райтерів. У рекрутингу спостерігається зниження медіанних зарплат. Про це свідчать дані порталу DOU, інформує 24 Канал.
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Вищий рівень англійської (Upper-Intermediate або Advanced) корелює з більш високими доходами. Продуктові компанії пропонують вищі зарплати нетехнічним спеціалістам, ніж сервісні.
У компаніях з чисельністю до 50 людей медіанні зарплати нижчі, ніж у більших організаціях.
Аналіз зарплат за спеціалізаціями
- Найвища медіана – у юристів (2415 доларів).
- Зарплати спеціалістів з HR (2000 доларів) вищі, ніж у Learning & Development (1500 доларів) і рекрутерів (1300 доларів).
- Схожі доходи мають технічні райтери (2000 доларів), маркетологи (1836 доларів) та фінансисти (1750 доларів).
- Дещо нижчі зарплати – у Customer Success (1650 доларів), спеціалістів з брендингу, продажів та бізнес-розвитку (1500 доларів).
- Найменші медіанні зарплати – у Technical Support (1090 доларів), Customer Support (1000 доларів), офіс-менеджерів та адміністраторів (900 доларів).
Динаміка змін
Медіанні зарплати маркетологів, бізнес-девелоперів, PR-менеджерів і технічних райтерів зростають.
Водночас у сфері HR спостерігається зниження:
- Talent Acquisition (-400 доларів, до 1600 доларів);
- Talent Researcher (-150, до 750 доларів);
- HR Generalist (-100 доларів);
- People Partner (-125 доларів після зростання в 2024 році).
- HR Business Partners, навпаки, відновили позиції (+425 доларів).
Рівень зарплат за посадами
- C-level/Director/VP – близько 4000 доларів (маркетинг – 4350 доларів, HR – 4000 доларів).
- Head – 3000 доларів (HR – 3250 доларів, маркетинг – 2750 доларів, продажі – 2700 доларів).
- Senior – 2700 доларів у маркетингу, 2175 доларів у продажах, 2000 доларів у HR, 1875 доларів у рекрутингу, 1800 доларів у брендингу.
- Middle та Junior – найвищі зарплати в HR та маркетингу, нижчі – у продажах та рекрутингу.
Вплив типу та розміру компанії
Продуктові компанії платять більше, ніж сервісні, особливо у маркетингу, продажах та рекрутингу. Винятком є фінансисти, які у сервісних компаніях мають вищі зарплати.
Розмір компанії також відіграє роль: у невеликих компаніях до 50 осіб зарплати нижчі.
У Києві зарплати дещо вищі, ніж у Львові, окрім спеціалістів з комунікацій та брендингу, де вони на однаковому рівні.
Зарплати за кордоном
Нетехнічні фахівці, які працюють за кордоном, отримують вищі зарплати. Це пов’язано з вищою часткою досвідчених спеціалістів серед тих, хто виїхав. Найбільше фахівців переїхали до Польщі (38%) та Іспанії (13%).
Зверніть увагу! Рекрутери, L&D, маркетологи, PR-менеджери активно використовують ШІ – понад 90% застосовують такі інструменти у своїй роботі. Найпопулярніший – ChatGPT. Маркетологи, брендингові спеціалісти, HR та L&D часто користуються Midjourney, юристи та техрайтери – Claude.
Портрет нетехнічних фахівців в ІТ
Жінки становлять 71% цієї категорії спеціалістів, найбільше – в HR, рекрутингу, брендингу та комунікаціях (понад 80%). Найменше – у техпідтримці (18%).
Медіанний вік – 28-32 роки. Наймолодші – Customer Support (26 років), найстарші – технічні райтери (33 роки).
Рівень англійської – найкращий у Customer Success, техрайтерів і юристів: понад 80% мають Upper-Intermediate або Advanced.