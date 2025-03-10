Зарплати нетехнічних фахівців в ІТ – скільки заробляють фахівці HR, Recruiting, Marketing

Зарплати нетехнічних фахівців в ІТ мають схожий рівень у багатьох напрямках. Найвища медіанна зарплата серед цих спеціальностей – у юристів (2415 доларів), найнижча – у підтримки та адміністративного персоналу (900-1100 доларів).

Маркери високих зарплат

Позитивну динаміку показують зарплати маркетологів, бізнес-девелоперів, PR-менеджерів і технічних райтерів. У рекрутингу спостерігається зниження медіанних зарплат. Про це свідчать дані порталу DOU, інформує 24 Канал.

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Вищий рівень англійської (Upper-Intermediate або Advanced) корелює з більш високими доходами. Продуктові компанії пропонують вищі зарплати нетехнічним спеціалістам, ніж сервісні.

У компаніях з чисельністю до 50 людей медіанні зарплати нижчі, ніж у більших організаціях.

Аналіз зарплат за спеціалізаціями

Найвища медіана – у юристів (2415 доларів).

Зарплати спеціалістів з HR (2000 доларів) вищі, ніж у Learning & Development (1500 доларів) і рекрутерів (1300 доларів).

Схожі доходи мають технічні райтери (2000 доларів), маркетологи (1836 доларів) та фінансисти (1750 доларів).

Дещо нижчі зарплати – у Customer Success (1650 доларів), спеціалістів з брендингу, продажів та бізнес-розвитку (1500 доларів).

Найменші медіанні зарплати – у Technical Support (1090 доларів), Customer Support (1000 доларів), офіс-менеджерів та адміністраторів (900 доларів).

Динаміка змін

Медіанні зарплати маркетологів, бізнес-девелоперів, PR-менеджерів і технічних райтерів зростають.

Водночас у сфері HR спостерігається зниження:

Talent Acquisition (-400 доларів, до 1600 доларів);

Talent Researcher (-150, до 750 доларів);

HR Generalist (-100 доларів);

People Partner (-125 доларів після зростання в 2024 році).

HR Business Partners, навпаки, відновили позиції (+425 доларів).

Рівень зарплат за посадами

C-level/Director/VP – близько 4000 доларів (маркетинг – 4350 доларів, HR – 4000 доларів).

Head – 3000 доларів (HR – 3250 доларів, маркетинг – 2750 доларів, продажі – 2700 доларів).

Senior – 2700 доларів у маркетингу, 2175 доларів у продажах, 2000 доларів у HR, 1875 доларів у рекрутингу, 1800 доларів у брендингу.

Middle та Junior – найвищі зарплати в HR та маркетингу, нижчі – у продажах та рекрутингу.

Вплив типу та розміру компанії

Продуктові компанії платять більше, ніж сервісні, особливо у маркетингу, продажах та рекрутингу. Винятком є фінансисти, які у сервісних компаніях мають вищі зарплати.

Розмір компанії також відіграє роль: у невеликих компаніях до 50 осіб зарплати нижчі.

У Києві зарплати дещо вищі, ніж у Львові, окрім спеціалістів з комунікацій та брендингу, де вони на однаковому рівні.

Зарплати за кордоном

Нетехнічні фахівці, які працюють за кордоном, отримують вищі зарплати. Це пов’язано з вищою часткою досвідчених спеціалістів серед тих, хто виїхав. Найбільше фахівців переїхали до Польщі (38%) та Іспанії (13%).

Зверніть увагу! Рекрутери, L&D, маркетологи, PR-менеджери активно використовують ШІ – понад 90% застосовують такі інструменти у своїй роботі. Найпопулярніший – ChatGPT. Маркетологи, брендингові спеціалісти, HR та L&D часто користуються Midjourney, юристи та техрайтери – Claude.

Портрет нетехнічних фахівців в ІТ

Жінки становлять 71% цієї категорії спеціалістів, найбільше – в HR, рекрутингу, брендингу та комунікаціях (понад 80%). Найменше – у техпідтримці (18%).

Медіанний вік – 28-32 роки. Наймолодші – Customer Support (26 років), найстарші – технічні райтери (33 роки).

Рівень англійської – найкращий у Customer Success, техрайтерів і юристів: понад 80% мають Upper-Intermediate або Advanced.