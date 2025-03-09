Де в Україні найвищі та найнижчі зарплати

За підсумками 2024 року середня зарплата в Україні зросла на 23,1%, випередивши рівень інфляції на 6,5%.

Де найвищі зарплати

При цьому найбільше заробляють IT-фахівці та працівники телекомунікаційної сфери – їхні доходи у середньому сягають 52,5 тисяч гривень на місяць. Про це свідчать дані Державної служби статистики, інформує 24 Канал.

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Також у топі за рівнем зарплат:

спеціалісти авіаційної галузі – 43,9 тисяч гривень;

працівники фінансового та страхового сектору – 41,4 тисячі гривень.

Цікаво. У доларовому еквіваленті середня зарплата в Україні перевищила довоєнний рівень. Якщо у 2021 році вона становила 513,5 долара, то наприкінці 2024 року зросла до 534 доларів.

Де найнижчі зарплати

Однак не всі професії демонструють позитивну динаміку. Найнижчі доходи отримують працівники культурної сфери – середня зарплата у бібліотеках, театрах та музеях ледве перевищує 13 тисяч гривень на місяць.

Також невисокі зарплати спостерігаються у таких сферах:

освіта – 14,6 тисячі гривень;

охорона здоров'я та соціальна допомога – 16,9 тисячі гривень;

готельно-ресторанний бізнес – 15,9 тисячі гривень;

поштова сфера – 16,1 тисячі гривень.

Зауважте. Будівельники в середньому отримують 16,9 тисячі гривень, а працівники аграрного сектору – 17,6 тисячі гривень, попри важливість цієї галузі для економіки країни.