ШІ перевернув ринок праці: зарплати цих українців злетіли на 73%
За останній рік середня зарплата в Україні зросла приблизно на 20% і досягла 30 тисяч гривень на місяць. Однак в окремих професіях доходи збільшилися значно швидше.
Де найбільше зросли зарплати
Найбільший стрибок на ринку праці зафіксували у спеціалістів, які працюють зі штучним інтелектом. Про це відомо з даних Work.ua.
Середня зарплата таких працівників збільшилася одразу на 73% і нині становить 42 500 гривень. Йдеться як про фахівців, які займаються розробкою та впровадженням технологій штучного інтелекту, так і про спеціалістів, які використовують ШІ для створення контенту чи автоматизації бізнес-процесів.
До десятки професій із найшвидшим зростанням зарплат увійшли:
- спеціаліст із ШІ – 42 500 гривень (+73%);
- технолог меблевого виробництва – 55 000 гривень (+69%);
- візовий менеджер – 40 000 гривень (+60%);
- викладач програмування – 20 000 гривень (+60%);
- муляр – 60 000 гривень (+60%);
- покрівельник – 47 500 гривень (+58%);
- автор – 43 000 гривень (+56%);
- соціальний працівник – 24 000 гривень (+55%);
- плиточник – 57 500 гривень (+53%);
- зоотехнік – 37 500 гривень (+53%).
Робітникам платять ще більше
Окремо експерти відзначають сферу робітничих професій, де роботодавці продовжують активно конкурувати за працівників. Через дефіцит кадрів бізнес змушений регулярно підвищувати зарплати.
Зокрема, середні доходи становлять:
- Муляр – 60 000 гривень;
- Плиточник – 57 500 гривень;
- Технолог меблевого виробництва – 55 000 гривень;
- Покрівельник – 47 500 гривень.
Чому зарплати зростають нерівномірно
Експерти пояснюють, що ринок праці продовжує змінюватися під впливом кількох факторів:
- розвитку технологій штучного інтелекту;
- гострого дефіциту кваліфікованих кадрів;
- високого попиту на робітничі спеціальності;
- конкуренції компаній за досвідчених працівників.
Водночас в окремих сферах досі існує дисбаланс між очікуваннями кандидатів і фінансовими можливостями роботодавців. У деяких професіях компанії готові платити більше, ніж просять претенденти, тоді як в інших зарплатні очікування шукачів роботи залишаються вищими за ринкові пропозиції.
До слова, український IT-ринок також продовжує демонструвати зростання зарплат. За підсумками червня 2026 року медіанна зарплата розробників піднялася до 3 500 доларів, а найбільш високооплачувані спеціалісти заробляють понад 7 тисяч доларів на місяць.
Найвищі медіанні зарплати зафіксували одразу у трьох містах України: Київ, Тернопіль та Черкаси (3 900 доларів). Майже не відстає Львів із медіанною зарплатою 3 800 доларів.