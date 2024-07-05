Підприємці змушені підняти зарплати працівникам: в Україні не вистачає робочої сили

Через те, що в Україні не вистачає робочої сили, підприємці вимушені піднімати зарплати працівникам, аби стати більш привабливим місцем для потенційних кандидатів. Такі висновки зробили у НБУ.

Підприємці вимушені піднімати зарплати

У НБУ написали, що такі дії зумовлені нестачею кадрів.

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Разом із підвищенням соціальних виплат і низькою інфляцією це сприяє подальшому зростанню реальних доходів населення,

– йдеться у макроекономічному та монетарному огляді.

У червні середня зарплата в резюме зросла до 20,5 тисяч гривень, тоді як у вакансіях її розмір ледь досягає до 19,5 тисячі гривень.

Що з ринком праці

Економічна активність погіршилася через дефіцит електроенергії, що призвело до послаблення попиту на працю серед робочої сили. Однак пропозиція зросла сезонно, навіть в умовах підвищеного рівня міграції.

У червні кількість нових вакансій на сайтах з пошуку роботи залишалася майже незмінною, відхиляючись від типового сезонного зростання, пов'язаного з початком збору врожаю. Опитування бізнесу показують, що уповільнення економічної активності призвело до скорочення працівників порівняно з травнем. Тим не менш, у певних професіях, зокрема, у сфері безпеки, будівництва та фізичної праці, спостерігається постійне зростання кількості вакантних посад.

Кількість шукачів роботи дещо зросла, про що свідчить збільшення кількості поданих резюме. Це зростання пов'язане насамперед із сезонними факторами.