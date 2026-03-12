Справа не лише в "Дружбі": журналісти дізналися нову причину затримання інкасаторів

На початку березня Угорщина затримала інкасаторів українського Ощадбанку з грошима й золотом під час перевезення цінностей не лише з політичних мотивів. На такий крок Будапешт могли підштовхнути й бізнесові інтереси друга прем'єр-міністра Віктора Орбана.

Як перевозили кошти?

Журналістське розслідування видання Telex розкрило нові подробиці скандального затримання.

Як з 'ясувало видання, від початку повномасштабного вторгнення Угорщина стала важливим хабом для постачання готівкової валюти в Україну. Оскільки авіасполучення закрите, долари та євро везли літаками до Відня, а звідти – броньовиками через угорський кордон.

Цим прибутковим бізнесом роками займалася компанія Criterion. Це одна з найбільших угорських компаній з перевезення готівки..

Належить вона олігарху Іштвану Гаранчі – близькому другу прем’єра Віктора Орбана. Тому схема транзиту була ідеально налагоджена:

Конвої Criterion забирали гроші у Відні на світанку.

На базі в Будапешті готівку перевантажували та під посиленою охороною везли до кордону в Захоні.

Там українські служби забирали кошти та перевозили до Києва.

При цьому поліція та митне управління Угорщини (NAV) не просто знали про це, а й погоджували і координували перевезення готівки.

Масштаби перевезень через територію Угорщини приголомшують. За даними митних органів:

у 2021 році через кордон пройшло 4,3 мільярда євро .

у 2024–2025 роках – близько 13 – 15 мільярда євро щорічно.

а на початку 2026 року транзит склав 900 мільйонів доларів, 450 мільйонів євро та 146 кілограмів золота.

Чому затримали інкасаторів?

Але на початку березня замість звичних машин Criterion на трасі M0 затримали два автомобілі на українських номерах.

Тоді угорська влада миттєво заявила про підозру у "відмиванні грошей". Це при тому, що Ощадбанк та австрійський Raiffeisen надали всі документи про легальні міжбанківські операції.

Експерти припускають, що конфлікт зокрема виник через те, що український банк залучив альтернативного перевізника, залишивши фірму друга Орбана без звичного заробітку.

Втім, не обійшлося і без політики. Угорський міністр Янош Лазар прямо заявив, що затриману валюту та золото не повернуть Україні, доки Київ не відновить транзит російської нафти через нафтопровід "Дружба", пошкоджений російською атакою.

Це суто політичне рішення. Нас намагаються змусити фінансувати російську воєнну машину через транзит нафти, використовуючи наші ж гроші як важіль впливу,

– цитує видання джерело в українській владі.

Тож звинувачення Ощадбанку у "відмиванні грошей" фактично були лише ширмою, якою прикрили політичні та бізнесові інтереси Будапешта.

Зауважте! Щоб залишити гроші і золото у себе, Угорщина навіть ухвалила спеціальний закон, який дозволяє затримати активи Ощадбанку мінімум на 60 днів, доки триватиме розслідування інциденту.

Що відомо про затримання інкасаторів?