Бізнес вважає, що блекаут не завадить Україні виграти війну

94% представників бізнес-спільноти вважають, що можливий зимовий блекаут не завадить Україні виграти війну. Також практично аналогічна кількість вважає, що Росія повинна виплачувати репарації.

Згідно з опитуванням Американської торговельної палати в Україні, 70% компаній-членів палати повністю функціонують, а 30% продовжують функціонувати частково. 98% планують продовжувати діяльність в Україні у 2023 році.

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Ситуація з зарплатами

Компанії продовжують виплачувати заробітну плату після майже 10 місяців війни.

88% виплачують заробітну плату в повному обсязі.

9% – скоротили зарплату.

Лише 1% компаній зовсім не можуть платити зарплату.

Втрати бізнесу

122 керівники та топменеджери компаній-членів Палати. Опитування проводилося у період з 28 листопада по 7 грудня 2022 року. 75% опитаних – це керівники компаній, 25% – топменеджери.

31% респондентів відзначили, що заводи/фабрики/потужності/склади/офіси їх компаній були пошкоджені:

71% мають незначні ушкодження,

29% мають невиправні ушкодження.

66% компаній-членів палати не зазнали жодних ушкоджень після майже 10 місяців війни. Також 96% компаній-членів палати зазначили, що їх організації продовжують підтримувати гуманітарний рух.

Виклики під час війни

Найбільші виклики, з якими наразі доводиться стикатися:

нестабільне енерго-, водо- та теплопостачання, проблеми зі зв’язком (87%),

безпека та захист співробітників (74%),

логістика та транспортування (43%),

спад діяльності партнерів (32%),

відсутність клієнтів/замовлень (22%).

Цікаво, 57% респондентів вважать, що відбудова розпочнеться у 2023 році; 31% опитаних — у 2024 році, 6% – у 2025 році.