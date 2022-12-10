Бізнес вважає, що блекаут не завадить Україні виграти війну
94% представників бізнес-спільноти вважають, що можливий зимовий блекаут не завадить Україні виграти війну. Також практично аналогічна кількість вважає, що Росія повинна виплачувати репарації.
Згідно з опитуванням Американської торговельної палати в Україні, 70% компаній-членів палати повністю функціонують, а 30% продовжують функціонувати частково. 98% планують продовжувати діяльність в Україні у 2023 році.
Читайте також Резервне копіювання та відновлення: як вберегтися від втрати данихРеспонденти опитування: 122 керівники та топменеджери компаній-членів Палати. Опитування проводилося у період з 28 листопада по 7 грудня 2022 року. 75% опитаних – це керівники компаній, 25% – топменеджери.
Ситуація з зарплатами
- Компанії продовжують виплачувати заробітну плату після майже 10 місяців війни.
- 88% виплачують заробітну плату в повному обсязі.
- 9% – скоротили зарплату.
- Лише 1% компаній зовсім не можуть платити зарплату.
Втрати бізнесу
31% респондентів відзначили, що заводи/фабрики/потужності/склади/офіси їх компаній були пошкоджені:
- 71% мають незначні ушкодження,
- 29% мають невиправні ушкодження.
66% компаній-членів палати не зазнали жодних ушкоджень після майже 10 місяців війни. Також 96% компаній-членів палати зазначили, що їх організації продовжують підтримувати гуманітарний рух.
Виклики під час війни
Найбільші виклики, з якими наразі доводиться стикатися:
- нестабільне енерго-, водо- та теплопостачання, проблеми зі зв’язком (87%),
- безпека та захист співробітників (74%),
- логістика та транспортування (43%),
- спад діяльності партнерів (32%),
- відсутність клієнтів/замовлень (22%).