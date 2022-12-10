Согласно опросу Американской торговой палаты в Украине, 70% компаний-членов палаты полностью функционируют и 30% продолжают функционировать частично. 98% планируют продолжать деятельность в Украине в 2023 году.

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Ситуация с зарплатами

  • Компании продолжают выплачивать заработную плату почти через 10 месяцев войны.
  • 88% выплачивают заработную плату в полном объеме.
  • 9% – сократили зарплату.
  • Только 1% компаний совсем не могут платить зарплату.

Потери бизнеса

31% респондентов отметили, что заводы/фабрики/мощности/склады/офисы их компаний были повреждены:

  • 71% имеют незначительные повреждения,
  • 29% имеют неисправимые повреждения.

66% компаний-членов палаты не получили никаких повреждений после почти 10 месяцев войны. Также 96% компаний-членов Палаты отметили, что их организации продолжают поддерживать гуманитарное движение.

Вызовы во время войны

Наибольшие вызовы, с которыми приходится сталкиваться:

  • нестабильное энерго-, водо- и теплоснабжение, проблемы со связью (87%),
  • безопасность и защита сотрудников (74%),
  • логистика и транспортировка (43%),
  • спад деятельности партнеров (32%),
  • отсутствие клиентов/заказов (22%).