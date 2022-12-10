Согласно опросу Американской торговой палаты в Украине, 70% компаний-членов палаты полностью функционируют и 30% продолжают функционировать частично. 98% планируют продолжать деятельность в Украине в 2023 году.
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Ситуация с зарплатами
- Компании продолжают выплачивать заработную плату почти через 10 месяцев войны.
- 88% выплачивают заработную плату в полном объеме.
- 9% – сократили зарплату.
- Только 1% компаний совсем не могут платить зарплату.
Потери бизнеса
31% респондентов отметили, что заводы/фабрики/мощности/склады/офисы их компаний были повреждены:
- 71% имеют незначительные повреждения,
- 29% имеют неисправимые повреждения.
66% компаний-членов палаты не получили никаких повреждений после почти 10 месяцев войны. Также 96% компаний-членов Палаты отметили, что их организации продолжают поддерживать гуманитарное движение.
Вызовы во время войны
Наибольшие вызовы, с которыми приходится сталкиваться:
- нестабильное энерго-, водо- и теплоснабжение, проблемы со связью (87%),
- безопасность и защита сотрудников (74%),
- логистика и транспортировка (43%),
- спад деятельности партнеров (32%),
- отсутствие клиентов/заказов (22%).