Стратегічний крок: Rheinmetall запустить завод з виробництва боєприпасів в Україні у 2026 році

Завод боєприпасів Rheinmetall в Україні, про будівництво якого було оголошено у лютому 2024 року, планують запустити у 2026 році.

Є певні бюрократичні труднощі

Про це повідомив генеральний директор Rheinmetall AG Армін Папперґер в інтерв'ю DW, інфомує 24 Канал. За його словами, процес будівництва в Україні триває довше, ніж у Німеччині, через певні бюрократичні труднощі.

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Водночас співпраця з українськими міністерствами оборони та промисловості просувається добре, а президент країни активно сприяє ухваленню рішень.

Контрольний пакет від держави

Папперґер зазначив, що компанія отримала контрольний пакет у 51% у спільному підприємстві – раніше таке було неможливим через вимогу державної власності на контрольні пакети. Водночас він наголосив, що без цієї умови Rheinmetall не розпочав би інвестування.

Наразі вже функціонує завод із ремонту техніки, триває будівництво підприємства з виробництва боєприпасів, а в майбутньому Rheinmetall планує звести завод для виготовлення зенітних систем.

Де розташований завод

Коментуючи можливий вплив війни на виробничі процеси, Папперґер заявив, що основні бойові дії відбуваються далеко від об'єктів, а ракетні удари можна передбачити та мінімізувати їхній вплив.

Також він підтвердив, що компанія має намір реалізувати свою стратегію з будівництва трьох заводів в Україні незалежно від розвитку ситуації на фронті.