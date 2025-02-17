Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова президента США, які цитує видання Bloomberg.

Цікаво Україна має невеликі шанси на виживання без допомоги США, – Зеленський

Яку можливість дає Трамп для Європи щодо допомоги Україні

Журналісти пишуть, що дозвіл Трампа для Європи щодо купівлі американської зброї потенційно дозволить Україні використовувати допомогу, навіть якщо США припиняють військову підтримку країни, оскільки Трамп намагається домовитися про припинення трирічної війни.

Трамп відповів "так" у неділю на запитання журналістів про подібну перспективу. Це відчиняє двері для того, щоб Україна мала доступ до американської зброї, навіть якщо Трамп припинить допомогу від США, – мовиться у матеріалі.

Журналісти зазначили, чи здійсниться сценарій – невідомо. Але Трамп також тиснув на Європу, щоб вона вкладала більше зусиль задля посилення своєї оборони, включно з Україною.

Адміністрація Трампа також повідомила західним союзникам, що хоче, щоб ті купували американську зброю та військову техніку, щоб зберегти НАТО. Команда президента США також наголосила, що хоче, щоб Європа купувала більше американських енергоносіїв.

До слова, після низки заяв Дональда Трампа президент Франції Еммануель Макрон скликає екстрений саміт у Парижі 17 лютого для європейських лідерів. Там обговорять виклики, які ставить перед континентом президент США.