Перший квартал став випробуванням: Укрзалізниця повідомила про великі збитки

Регулярні ворожі атаки, скорочення обсягів перевезень та різкий стрибок цін на енергоресурси вдарили по Укрзалізниці у I кварталі поточного року. У підсумку було зафіксовано збиток близько 7,9 мільярда гривень.

Деталі збитків розповіли у компанії 1 червня.

Згідно з інформацією, росіяни завдали 541 удар по залізничній інфраструктурі та рухомому складу. А це приблизно половина від кількості всіх атак торік. Внаслідок цього було пошкоджено 1 718 залізничних об’єктів.

Крім того, під час виконання службових обов’язків поранення отримали 28 залізничників, зокрема машиністи, колійники, енергетики, вагонники та люди інших професій.

Всі ці чинники негативно вплинули на результати роботи Укрзалізниці, як зазначено у дописі.

Але й при таких викликах було втримано на незмінному рівні тарифи для пасажирів, щоб зберігати доступність перевезень для всіх, а також вантажні тарифи, щоб підтримати вітчизняні підприємства та всю економіку протягом складного періоду,

– йдеться у тексті.

Обсяги вантажних перевезень у першому кварталі цього року зменшилися на 6,4% – до 34,8 мільйона тонн вантажів, якщо порівнювати з минулим роком. На це вплинули російські атаки, а також аномальні морози.

А пасажирські перевезення теж зазнали змін й зменшилися до 5,8 мільйона пасажирів, що на 10% менше, ніж за аналогічний період минулого року. Зокрема, теж через системні атаки ворога на пасажирські поїзди та залізничну інфраструктуру.

Зауважте! Не варто забувати й про зростання цін на паливо на тлі конфлікту на Близькому Сході – закупівельна вартість дизельного пального у березні зросла майже на 50%.

Як пишуть у компанії, ціни на електроенергію теж стрибнули вгору. Вартість електроенергії збільшилась на 52%. А для Укрзалізниці це принесло додаткові витрати в розмірі 2,58 мільярда гривень.

Водночас компанія продовжує працювати завдяки жорсткій економії,

– йдеться у дописі.

Наголошується, що другий рік поспіль зарплати залізничників не індексуються. Водночас попередні підвищення були мінімальними.

Також Укрзалізниця змушена максимально оптимізувати витрати на розвиток і відновлення. Згідно з інформацією, компанія перевиконує програму нарощення операційної ефективності обсягом понад 10,2 мільярда гривень.

Важливо! Наразі вперше держава розпочала системно компенсувати різницю між собівартістю та тарифами на пасажирські перевезення.

Нагадаємо, що за час повномасштабного вторгнення Росія знищила 46 пасажирських вагонів компанії Укрзалізниця. Наразі ремонту потребують 200 пошкоджених вагонів, а ще цілий поїзд Інтерсіті+.

У зв'язку з ситуацією, компанія радить планувати подорож заздалегідь. Наприклад, купувати квиток рекомендують за 20 діб до відправлення. Також можна використовувати функцію автовикупу.

Водночас компанія запровадила правила повернення квитків. Вони почали діяти майже місяць тому – 2 травня.

Таким чином, змінюється відсоток вартості квитка, який підлягає відшкодуванню в разі відмови від поїздки. Наприклад, за 15 – 20 днів до рейсу повертається 100% суми. Якщо за 10 – 14 днів, то вже 95 – 90% суми, за 9 – 5 днів – 75%, а за 4 – 1 день – 50% від суми. Якщо квиток повертають менше ніж за добу, але не пізніше ніж через 1 годину після відправлення, то компенсується тільки вартість плацкарти.

Важливий нюанс: для військовослужбовців, які купують квитки через застосунок Армія+, жодних обмежень не заплановано. Тобто цим особам відшкодовуватиметься 100% вартості при поверненні квитка до графікової відправки поїзда.