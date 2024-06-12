Сотні мільйонів збитків: від яких схем постраждала Укрзалізниця

Злочинна схема завдала Укрзалізниці збитки на понад 200 мільйонів гривень. Зараз справа спрямована на розгляд Вищого антикорупційного суду.

На якому етапі ця справа зараз

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) уже спрямувала до суду обвинувальний акт у якому йдеться про двох імовірних учасників злочину. Досудове розслідування здійснювала НАБУ.

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Прокурор САП за матеріалами досудового розслідування НАБУ скерував до суду обвинувальний акт стосовно двох учасників злочинної схеми – одного з керівників філії "Центр забезпечення виробництва" АТ "Укрзалізниця" (посада зазначена на момент вчинення злочину) та фактичного власника компанії-постачальника,

– йдеться у повідомленні САП.

Які деталі відносно справи відомі

Сума збитків, відповідно до теперішніх оцінок, сягає 206 мільйонів гривень.

Встановлено, що схема діяла з грудня 2016 року по січень 2020 року. У цей період керівництво філії "Центр забезпечення виробництва" АТ "Укрзалізниця" разом з представниками газових компаній здійснювали незаконну покупку газу. Тобто, закупка відбувалася в обхід тендеру і зі значною націнкою.

Як стало відомо, ціна була завищеною на суму від 200 до 1 000 гривень за кубометр. При цьому, представники Укрзалізниці, принципово ігнорували "вигідніших" постачальників.

Розслідування розпочалося ще у 2020 році. Тоді одна компанія-постачальник визнала свою провину внесла компенсацію у розмірі 68,16 мільйона гривень..