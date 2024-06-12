На якому етапі ця справа зараз

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) уже спрямувала до суду обвинувальний акт у якому йдеться про двох імовірних учасників злочину. Досудове розслідування здійснювала НАБУ.

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Прокурор САП за матеріалами досудового розслідування НАБУ скерував до суду обвинувальний акт стосовно двох учасників злочинної схеми – одного з керівників філії "Центр забезпечення виробництва" АТ "Укрзалізниця" (посада зазначена на момент вчинення злочину) та фактичного власника компанії-постачальника,

– йдеться у повідомленні САП.

Зверніть увагу! Сума збитків, відповідно до теперішніх оцінок, сягає 206 мільйонів гривень.

Які деталі відносно справи відомі

Встановлено, що схема діяла з грудня 2016 року по січень 2020 року. У цей період керівництво філії "Центр забезпечення виробництва" АТ "Укрзалізниця" разом з представниками газових компаній здійснювали незаконну покупку газу. Тобто, закупка відбувалася в обхід тендеру і зі значною націнкою.

Як стало відомо, ціна була завищеною на суму від 200 до 1 000 гривень за кубометр. При цьому, представники Укрзалізниці, принципово ігнорували "вигідніших" постачальників.

Нагадаємо! Розслідування розпочалося ще у 2020 році. Тоді одна компанія-постачальник визнала свою провину внесла компенсацію у розмірі 68,16 мільйона гривень..