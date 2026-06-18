Не тільки "чорні" та "сині": які ще магазини запускав АТБ та чому про них мало хто знає

Мережа магазинів АТБ є дуже популярною в Україні вже протягом багатьох років. І люди звикли до того, що ці супермаркети можуть бути сині або чорні. Однак не всі знають, що є ще третій колір АТБ.

Які бувають магазини АТБ

Мова йде про зелений АТБ, про що розповідає 24 Канал.

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Сині магазини є "класикою" мережі АТБ. І довгий час вони були стандартом для цих магазинів. Синя форма працівників, логотип та дизайн загалом – все це було візиткою карткою супермаркетів.

Фото Depositphotos. Логотип синього АТБ

Але десять років тому, у 2016 році, відбувся ребрендинг. У Дніпрі відкрився так званий "чорний" АТБ.

Наталія Шаповалова, генеральна директорка "АТБ-Маркету" розповідала для видання Forbes, що новий тип магазину став дуже успішним, і про нього говорили у всій країні.

Власники, співробітники компанії та навіть звичайні люди телефонували нам і запитували, що це за новий магазин. Ба більше, висловлювали вдячність,

– поділилась Наталія Шаповалова.

Згодом компанія почала отримувати багато звернень від мешканців різних регіонів. У цих повідомленнях українці просили відкрити "чорний АТБ" саме в їхньому населеному пункті.

У чому ж полягала різниця між "синім" та чорним" магазином? Річ у тім, що "чорні" стали більш сучасними та комфортними. Зокрема, саме у цих супермаркетах з'явилися кавові автомати та свіжа випічка.

Фото Depositphotos. Чорний АТБ

Медіа ТСН зазначало, що "синіх" АТБ стає все менше та менше. Наразі відома компанія поступово відмовляється від старого формату та реконструює такі магазини, переводячи їх у "чорний" формат.

Однак не в усіх оновлених магазинах можуть з'явитися кавові зони чи свіжа випічка. Причина – архітектурні особливості будівель.

Які ще існують АТБ, крім чорного та синього

Проте не всі знають, що існує ще й "зелений" АТБ. А якщо казати точніше, то АТБ Express.

Ці магазини відкривали з 2018 року. Однак не по всій країні, а у Запоріжжі та Дніпрі. Це й стало причиною, чому багато українців ніколи не чули про такий тип відомого магазину.

Фото з офіційного сайту АТБ. "Зелений" АТБ у Запоріжжі

Наприклад, на сайті компанії є інформація про концепцію такого АТБ. Річ у тім, що вона розроблена для міських спальних районів.

Зокрема, магазин на вулиці Ладозький, 26 у місті Запоріжжя назвали свого роду "експериментальним майданчиком, на якому тестують нові для компанії торгові рішення та сервіси".

Наголошується, що в "АТБ-Express" встановлено :

холодильне та морозильне обладнання останнього покоління;

новітня система освітлення;

утеплення;

опалення;

рекуперації енергії.

В експериментальному магазині були навіть організовані відділи "Свіжа випічка", "Свіже м'ясо" та "Розливне пиво", а також розширено асортимент у відділі "Овочі та фрукти".

Адреси інших "зелених" магазинів мережа не публікувала. Також не було повідомлено про результати експериментального проєкту компанії щодо впровадження "АТБ-Express".

Що ще відомо про АТБ

У компанії АТБ повідомляли, що поставки до магазинів будуть здійснюватися без перебоїв. Інформація про брак товарів з'явилась на тлі російських обстрілів.

Під час російської атаки 3 червня росіяни пошкодили один із найбільших та найсучасніших розподільчих центрів АТБ в Україні. Він забезпечував товарами магазини у Дніпровській та Запорізькій областях.