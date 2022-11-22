Зеленський підписав закон про добровільну відмову бізнесу від спрощеної системи оподаткування

Президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт №8045. Він передбачає сплату податку у 2% від обороту.

Які зміни передбачає закон

Закон пропонує в разі приватизації не вимагати згоди контролювального органу на відчуження державного або комунального майна, яке перебуває у податковій заставі у складі єдиного майнового комплексу підприємства, якщо договором купівлі-продажу об’єкта приватизації передбачено зобов’язання покупця погасити податковий борг.

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Також податковий борг потрібно погасити не пізніше шести календарних місяців з моменту переходу права власності на об’єкт приватизації.

Водночас майно, яке відчужують у складі єдиного майнового комплексу державного або комунального підприємства не звільняється з податкової застави до повного погашення податкового боргу його покупцем.

Приватизація в Україні: останні новини

За допомогою аукціонів малої приватизації, що відбулися на платформі Prozorro.Продажі, до бюджетів різних рівнів надійшло майже 500 мільйонів гривень.

Загалом понад 2 тисячі державних підприємств передано Фонду державного майна для приватизації.

Зараз в статусі закриття перебувають іще 110 аукціонів на загальну суму 1,19 мільярда гривень, згідно з даними Prozorro.Продажі.