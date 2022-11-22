Які зміни передбачає закон

Закон пропонує в разі приватизації не вимагати згоди контролювального органу на відчуження державного або комунального майна, яке перебуває у податковій заставі у складі єдиного майнового комплексу підприємства, якщо договором купівлі-продажу об’єкта приватизації передбачено зобов’язання покупця погасити податковий борг.

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Також податковий борг потрібно погасити не пізніше шести календарних місяців з моменту переходу права власності на об’єкт приватизації.

Водночас майно, яке відчужують у складі єдиного майнового комплексу державного або комунального підприємства не звільняється з податкової застави до повного погашення податкового боргу його покупцем.

Нагадаємо! 3 листопада Верховна Рада в цілому ухвалила законопроєкт №8045, який дає додатковий поштовх для реформи приватизації.

Приватизація в Україні: останні новини