Зеленський ліквідував 5 органів і створив Раду з підтримки підприємств під керівництвом Єрмака

Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким ліквідував одразу п'ять консультативно-дорадчих органів при Офісі Президента та створив нову Раду з підтримки підприємництва.

Чим займеться нова Рада

Нову Раду створили з метою забезпечення права на підприємницьку діяльність та активізації інвестиційного розвитку країни, передає 24 Канал з посиланням на ОП.

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Вона виконуватиме аналітичну та дорадчу функцію, зокрема:

оцінюватиме ефективність державної політики у сфері бізнесу та пропонуватиме шляхи вирішення проблем;

розроблятиме ініціативи щодо покращення умов ведення бізнесу, захисту конкуренції та права власності;

долучатиметься до підготовки законодавчих змін, у тому числі в контексті гармонізації з нормами ЄС;

сприятиме налагодженню діалогу між бізнесом, органами влади та місцевого самоврядування.

Очолив Раду Єрмак

Очолив новостворену Раду керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, його заступницею стала перша віцепрем'єрка – міністерка економіки Юлія Свириденко.

До складу Ради увійшли понад 70 представників українського бізнесу, серед них Олег Гороховський, Максим Тімченко, Сергій Тігіпко, Ігор Ніконов, Вячеслав Климов та інші. Повний список можна знайти на сайті ОП.

Водночас указом скасовано діяльність п'яти інших дорадчих структур:

Національної ради реформ (створена у 2014 році президентом Порошенком);

Виконавчого комітету реформ (працював за головування Міхеіла Саакашвілі);

Національної інвестиційної ради;

Ради з питань розвитку малого підприємництва (діяла з 2020 року);

Ради з підтримки підприємництва в умовах воєнного стану (створена після резонансного затримання Ігоря Мазепи у 2024 році).

Таким чином, Офіс Президента провів переформатування дорадчих структур у сфері економіки, зосередившись на єдиному органі для комунікації з бізнесом.