Чем займется новый Совет

Новый Совет создали с целью обеспечения права на предпринимательскую деятельность и активизации инвестиционного развития страны, передает 24 Канал со ссылкой на ОП.

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Она будет выполнять аналитическую и совещательную функцию, в частности:

оценивать эффективность государственной политики в сфере бизнеса и предлагать пути решения проблем;

разрабатывать инициативы по улучшению условий ведения бизнеса, защиты конкуренции и права собственности;

приобщаться к подготовке законодательных изменений, в том числе в контексте гармонизации с нормами ЕС;

способствовать налаживанию диалога между бизнесом, органами власти и местного самоуправления.

Возглавил Совет Ермак

Возглавил новосозданный Совет руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, его заместителем стала первая вице-премьер – министр экономики Юлия Свириденко.

В состав Совета вошли более 70 представителей украинского бизнеса, среди них Олег Гороховский, Максим Тимченко, Сергей Тигипко, Игорь Никонов, Вячеслав Климов и другие. Полный список можно найти на сайте ОП.

В то же время указом отменена деятельность пяти других совещательных структур:

Национального совета реформ (создан в 2014 году президентом Порошенко);

Исполнительного комитета реформ (работал под председательством Михеила Саакашвили);

Национального инвестиционного совета;

Совета по вопросам развития малого предпринимательства (действовал с 2020 года);

Совета по поддержке предпринимательства в условиях военного положения (создан после резонансного задержания Игоря Мазепы в 2024 году).

Таким образом, Офис Президента провел переформатирование совещательных структур в сфере экономики, сосредоточившись на едином органе для коммуникации с бизнесом.