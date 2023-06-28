Зеленський хоче зустрітися з бізнесом: чому олігархів не покликали

Президент України Володимир Зеленський хоче провести предметну розмову з представниками українського бізнесу. Олігархів на зустріч запрошувати не збирається.

Завтра, 29 червня, Володимир Зеленський планує обговорити нагальні питання з українськими бізнесменами. Зокрема, він хоче почути про проблеми ведення підприємницької діяльності в Україні.

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Кого Зеленський покликав на зустріч

Запрошення на розмову до президента отримали керівники великих компаній. Також там буде чимало представників бізнес-асоціацій, наприклад, Європейської бізнес-асоціації та Американської торгової палати.

Востаннє таку зустріч проводили ще у лютому 2022 року, за день до початку повномасштабного вторгення російських окупантів. Тоді участь у дискусіях взяли й олігархи, але цього разу запрошення вони не отримали. Відповідне рішення ухвалили в Офісі Президента. Одна з причин – вони не будуть рушійною силою майбутнього української економіки.

Розвивати бізнес легше, якщо під рукою власне авто, що відповідає вашому стилю життя. Так, бестселер– це баланс комфорту та функціональності. Нічого зайвого, тільки найкращі рішення, щоб полегшити щоденну бізнес-рутину. Матричні фари, бездротове підключення телефону, Front Assist та Cruise Control, тризонне кондиціювання та вибір режиму руху – це далеко не повний список “фішок”, які дозволять насолоджуватися кожною поїздкою.

Одне з питань, які планують обговорити на зустрічі – податкова реформа. Зокрема, як після війни можна знизити податковий тиск на підприємців.

Потрібно почути, що саме зараз турбує бізнес і що можна вже зробити, щоб йому було легше працювати,

– сказали джерела.

Раніше стало відомо, що ціни на світло для бізнесу зросли майже вдвічі, а податки повертаються до довоєнного рівня.