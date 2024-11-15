Жінок в Україні навчатимуть "чоловічим" професіям
Уряд України затвердив експериментальний проєкт, спрямований на навчання та працевлаштування жінок. Учасниць навчатимуть професій, де жінки зазвичай представлені в меншості.
Які професії освоюватимуть жінки
В межах проєкту жінок готуватимуть до роботи на так званих "чоловічих" посадах, повідомляє 24 Канал з посиланням на нардепа Олексія Гончаренка.
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Яких професій навчатимуть жінок:
- верстатник;
- водій навантажувача, трамвая, тролейбуса;
- електрогазозварник;
- електромонтер;
- машиніст екскаватора, крана;
- монтажник систем утеплення будівель;
- оператор верстатів з програмним керуванням, дистанційно керованих апаратів, котельні;
- слюсар;
- столяр;
- тесляр;
- токар;
- тракторист;
- фрезерувальник.
Програми з навчання жінок
Раніше уряд ініціював кілька програм для перенавчання жінок.
Зокрема, Міністерство розвитку громад у співпраці з ООН реалізувало проєкт, спрямований на навчання жінок водійок автобусів для перевезення пасажирів.
Зауважте! Також Міністерство економіки запустило безкоштовну програму перекваліфікації для жінок, які бажають отримати навички управління будівельною технікою.