Жінок в Україні навчатимуть "чоловічим" професіям

15 листопада 2024, 14:51
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Автор: Дарія Подвишенна

Уряд України затвердив експериментальний проєкт, спрямований на навчання та працевлаштування жінок. Учасниць навчатимуть професій, де жінки зазвичай представлені в меншості.

Які професії освоюватимуть жінки

В межах проєкту жінок готуватимуть до роботи на так званих "чоловічих" посадах, повідомляє 24 Канал з посиланням на нардепа Олексія Гончаренка.

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Яких професій навчатимуть жінок:

  • верстатник;
  • водій навантажувача, трамвая, тролейбуса;
  • електрогазозварник;
  • електромонтер;
  • машиніст екскаватора, крана;
  • монтажник систем утеплення будівель;
  • оператор верстатів з програмним керуванням, дистанційно керованих апаратів, котельні;
  • слюсар;
  • столяр;
  • тесляр;
  • токар;
  • тракторист;
  • фрезерувальник.

Програми з навчання жінок

Раніше уряд ініціював кілька програм для перенавчання жінок.

Зокрема, Міністерство розвитку громад у співпраці з ООН реалізувало проєкт, спрямований на навчання жінок водійок автобусів для перевезення пасажирів.

Зауважте! Також Міністерство економіки запустило безкоштовну програму перекваліфікації для жінок, які бажають отримати навички управління будівельною технікою.