Какие профессии будут осваивать женщины

В рамках проекта женщин будут готовить к работе на так называемых "мужских" должностях, сообщает 24 Канал со ссылкой на нардепа Алексея Гончаренко.

Читайте также "Укрпочта" будет закупать скутеры для своих курьеров

Каким профессиям будут обучать женщин:

  • станочник;
  • водитель погрузчика, трамвая, троллейбуса;
  • электрогазосварщик;
  • электромонтер;
  • машинист экскаватора, крана;
  • монтажник систем утепления зданий;
  • оператор станков с программным управлением, дистанционно управляемых аппаратов, котельной;
  • слесарь;
  • столяр;
  • плотник;
  • токарь;
  • тракторист;
  • фрезеровщик.

Программы по обучению женщин

Ранее правительство инициировало несколько программ для переобучения женщин.

В частности, Министерство развития общин в сотрудничестве с ООН реализовало проект, направлен на обучение женщин водительниц автобусов для перевозки пассажиров.

Обратите внимание! Также Министерство экономики запустило бесплатную программу переквалификации для женщин, желающих получить навыки управления строительной техникой.