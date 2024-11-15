Які професії освоюватимуть жінки

В межах проєкту жінок готуватимуть до роботи на так званих "чоловічих" посадах, повідомляє 24 Канал з посиланням на нардепа Олексія Гончаренка.

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Яких професій навчатимуть жінок:

верстатник;

водій навантажувача, трамвая, тролейбуса;

електрогазозварник;

електромонтер;

машиніст екскаватора, крана;

монтажник систем утеплення будівель;

оператор верстатів з програмним керуванням, дистанційно керованих апаратів, котельні;

слюсар;

столяр;

тесляр;

токар;

тракторист;

фрезерувальник.

Програми з навчання жінок

Раніше уряд ініціював кілька програм для перенавчання жінок.

Зокрема, Міністерство розвитку громад у співпраці з ООН реалізувало проєкт, спрямований на навчання жінок водійок автобусів для перевезення пасажирів.

Зауважте! Також Міністерство економіки запустило безкоштовну програму перекваліфікації для жінок, які бажають отримати навички управління будівельною технікою.