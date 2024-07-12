Жіночі купе з'являться у ще 4 потягах Укрзалізниці

12 липня 2024, 15:00
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Джерело:

Укрзалізниця

Укрзалізниця заявила, що на ще чотирьох рейсах з'являться жіночі купе. Це будуть робити у потягах далекого сполучення.

Укрзалізниця анонсувала нові жіночі купе

Жіночі купе з'являться на рейсах:

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  • № 1/2 Харків — Івано-Франківськ;
  • № 5/6 Запоріжжя — Ясіня;
  • № 43/44 Черкаси — Івано-Франківськ;
  • № 95/96 Київ — Рахів.
Зверніть увагу! Квитки у такі купе можна буде придбати вже з 13 серпня.
 

Євген Лященко

Голова правління Укрзалізниці

Укрзалізниця дотримується обіцянки планомірного масштабування проєкту. Жіночі купе сьогодні мають рекордний рівень задоволеності пасажирів – 88%. Тож ми внесли необхідні програмні доопрацювання, щоб розширити кількість рейсів із жіночими купе до 12. На піку літнього сезону перевезень ми обрали ще 4 напрямки з довгим часом курсування, що є популярними саме для відпочинку мам із дітьми наймолодшого віку.

Пасажирки жіночих купе демонструють найбільший рівень задоволеності сервісом залізниці — 88%. Ще жіночі купе можна знайти на рейсах:

  • ⁠№15/16 Харків – Ясіня;
  • ⁠№17/18 Харків – Ужгород;
  • ⁠№26/236 Одеса – Ясіня;
  • ⁠№3/4 Запоріжжя – Ужгород;
  • ⁠№41/42 Дніпро – Трускавець;
  • ⁠№29/30 Київ – Ужгород;
  • ⁠№81/82 Київ – Ужгород;
  • ⁠№75/76 Київ – Кривий Ріг.
Автор: Тетяна Стельмах