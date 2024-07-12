Укрзалізниця анонсувала нові жіночі купе

Жіночі купе з'являться на рейсах:

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№ 1/2 Харків — Івано-Франківськ;

№ 5/6 Запоріжжя — Ясіня;

№ 43/44 Черкаси — Івано-Франківськ;

№ 95/96 Київ — Рахів.

Зверніть увагу! Квитки у такі купе можна буде придбати вже з 13 серпня.

Євген Лященко Голова правління Укрзалізниці Укрзалізниця дотримується обіцянки планомірного масштабування проєкту. Жіночі купе сьогодні мають рекордний рівень задоволеності пасажирів – 88%. Тож ми внесли необхідні програмні доопрацювання, щоб розширити кількість рейсів із жіночими купе до 12. На піку літнього сезону перевезень ми обрали ще 4 напрямки з довгим часом курсування, що є популярними саме для відпочинку мам із дітьми наймолодшого віку.

Пасажирки жіночих купе демонструють найбільший рівень задоволеності сервісом залізниці — 88%. Ще жіночі купе можна знайти на рейсах: