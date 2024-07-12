Укрзалізниця анонсувала нові жіночі купе
Жіночі купе з'являться на рейсах:
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- № 1/2 Харків — Івано-Франківськ;
- № 5/6 Запоріжжя — Ясіня;
- № 43/44 Черкаси — Івано-Франківськ;
- № 95/96 Київ — Рахів.
Укрзалізниця дотримується обіцянки планомірного масштабування проєкту. Жіночі купе сьогодні мають рекордний рівень задоволеності пасажирів – 88%. Тож ми внесли необхідні програмні доопрацювання, щоб розширити кількість рейсів із жіночими купе до 12. На піку літнього сезону перевезень ми обрали ще 4 напрямки з довгим часом курсування, що є популярними саме для відпочинку мам із дітьми наймолодшого віку.
Пасажирки жіночих купе демонструють найбільший рівень задоволеності сервісом залізниці — 88%. Ще жіночі купе можна знайти на рейсах:
- №15/16 Харків – Ясіня;
- №17/18 Харків – Ужгород;
- №26/236 Одеса – Ясіня;
- №3/4 Запоріжжя – Ужгород;
- №41/42 Дніпро – Трускавець;
- №29/30 Київ – Ужгород;
- №81/82 Київ – Ужгород;
- №75/76 Київ – Кривий Ріг.