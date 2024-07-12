Укрзализныця анонсировала новые женские купе

Женские купе появятся на рейсах:

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  • № 1/2 Харьков – Ивано-Франковск;
  • № 5/6 Запорожье – Ясиня;
  • № 43/44 Черкассы – Ивано-Франковск;
  • № 95/96 Киев – Рахов.

Евгений Лященко

Председатель правления Укрзализныци

Укрзализныця придерживается обещания планомерного масштабирования проекта. Женские купе сегодня имеют рекордный уровень удовлетворенности пассажиров – 88%. Поэтому мы внесли необходимые программные доработки, чтобы расширить количество рейсов с женскими купе до 12. На пике летнего сезона перевозок мы выбрали еще 4 направления с длинным временем курсирования, которые являются популярными именно для отдыха мам с детьми младшего возраста.

Пассажирки женских купе демонстрируют наибольший уровень удовлетворенности сервисом железной дороги - 88%. Еще женские купе можно найти на рейсах:

  • №15/16 Харьков – Ясиня;
  • №17/18 Харьков – Ужгород;
  • №26/236 Одесса – Ясиня;
  • №3/4 Запорожье – Ужгород;
  • №41/42 Днепр – Трускавец;
  • №29/30 Киев – Ужгород;
  • №81/82 Киев – Ужгород;
  • №75/76 Киев – Кривой Рог.