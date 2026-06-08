"Живчик" не відмовиться від старого дизайну: яке рішення вигадали в компанії
Виробник популярного українського напою "Живчик" звернувся до споживачів із повідомленням, яке викликало чимало запитань щодо майбутнього бренду. У компанії подякували покупцям за підтримку та натякнули на майбутні новини, пообіцявши розкрити деталі згодом.
Чи залишить "Живчик" старий дизайн?
У своєму зверненні команда бренду наголосила, що за роки існування "Живчика" змінилися цілі покоління споживачів, а разом із ними змінювався і сам бренд, повідомили в компанії.
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У компанії зазначили, що в різні періоди "Живчик" змінювався, проте напій продовжував залишатися впізнаваним українським брендом.
У різні роки "Живчик" мав свій образ, стиль та характер. Він був поруч на святах, зустрічах, у подорожах та важливих моментах, які хотілося запам’ятати. Та незмінним залишалося головне – це завжди був той самий культовий український "Живчик",
– пишуть в компанії.
Тому надалі "Живчик" продовжить випускати напої одразу у двох форматах: у сучасному оформленні та старому класичному дизайні. При цьому виробник запевнив, що смак газованки залишиться незмінним.
Яким був скандал щодо "Живчику"?
- 29 травня стало відомо про новий дизайн "Живчика". Про подію компанія повідомила у соціальних мережах. Однак українці відреагували неоднозначно на новину. Чимало людей критикували новий дизайн напою.
- Згодом виявилось, що один зі шрифтів на "Живчику" схожий на Road Radio. Його розробила Elena Kowalski – дизайнерка російського походження. Згідно з інформацією, під час роботи над дизайном було використано шрифт, запропонований партнерською агенцією. Його офіційно придбали через міжнародний ресурс.
- Українцям розповіли, що не зробили аналіз походження розробника та використання цієї гарнітури. Але зараз, дякуючи увазі спільноти та, зокрема, професійному аналізу українського сервісу для купівлі та оренди шрифтів Rentafont замінюють ROAD RADIO на всіх бренд-матеріалах на ERMILOV PRO.