Четвертий від початку повномасштабної війни: з Львова знову вилетів цивільний літак
Джерело:avianews
Після 24 лютого 2022 року авіасполучення в Україні завмерло. Зараз виліт кожного літака сприймається як свято.
Внаслідок війни виліт кожного літака з України має важливе значення. Ще одне цивільне судно вдалося евакуювати зі Львова у Варшаву.
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Який літак вилетів зі Львова
З львівського аеропорту вилетів авіалайнер Airbus A330−300 з мальтійською реєстрацією 9H-SME. Літак здійснив успішний політ та приземлився у Варшаві.
Пересування судна вдалося зафіксувати радару Flightradar24. Це сталося лише після того, як літак перетнув український кордон, а пілоти увімкнули передавач. До такого кроку вдалися з міркувань безпеки.
Після приземлення у Варшаві літак вирушив до Франції, у місто Шатору. Там повітряні судна проходять технічне обслуговування або консервацію у разі потреби тривалого зберігання.
Цей літак прибув до Львова 23 лютого 2022 року, напередодні повномасштабного вторгення окупантів. Його орендувала українська компанія "Роза Вітрів", він перевозив вантажі.