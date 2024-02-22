Зі співзасновника Яндекса знімуть санкції – коли і чому це станеться
Джерело:Reuters
Європейський Союз продовжує знімати санкції з росіян. Цього разу у милість до ЄС потрапив один із співзасновників російського Яндекса.
Чергове зняття санкцій з росіян
Країни ЄС дійшли згоди щодо того, аби зняти обмеження із Аркадія Воложа. Відтак, співзасновник Яндекса незабаром повинен покинути санкційний список.
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Про це журналістам повідомили три джерела, які пов'язані із обговоренням та знають ситуацію зсередини. Очікується, що санкції із співзасновника Яндекса повинні зняти після 15 березня.
З початку повномасштабного вторгення Аркадій Волож не висловлював свою думку про війну. Лише в серпні 2023 року він заявив, що вона "варварська".Аркадій Волож тепер називає себе ізраїльським підприємцем. В Ізраїлі він живе з 2014 року.
Зараз Воложу належить 8,5% частки в Yandex NV, він володіє нею через сімейний траст. Однак права голосу в компанії в нього немає.
Також повідомляється, що він взагалі має план розірвати усі зв'язки з російським Яндексом. Це стало можливим завдяки тому, що на початку лютого з'явилися покупці на російські активи компанії Yandex NV.
Нагадаємо, нещодавно Канада зняла санкції з 4 громадян Росії. Серед них – колишня дружина Міхаіла Фрідмана, колишні заступники голови "Сбєрбанка" та член Ради директорів "Газпрома".